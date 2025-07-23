元大銀行率先進駐高雄資產管理專區 實踐留才引資政策藍圖

元大銀行積極響應主管機關推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的政策目標，率先於今(2025)年7月1日進駐高雄資產管理專區並啟動試辦業務，成為首批進駐且開業的銀行之一，從南台灣布局提供全方位高資產客戶服務方案，致力於打造以高雄為樞紐的國際級財富管理平台。

高雄亞洲資產管理中心專區係金管會推動金融與經濟發展之重要政策里程碑，元大銀行有幸參與首波試辦，獲准開辦16項高資產試辦業務，涵蓋彈性授信方案（如特定金錢信託受益權自行質借、保單保費融資、Lombard Lending）、家族辦公室服務、私募股權及未具證境外基金、跨境金融服務等，針對資產淨值逾新台幣一億元之高資產客戶，提供一站式、量身訂製的整合服務。

元大銀行指出，這次進駐專區，將聚焦三大策略主軸：一、專業服務就地深化。專區據點規劃先行於高雄分行為臨時據點，待新分行設立後將移至高雄亞洲新灣區，由總行私人銀行部與在地分行攜手營運，提供涵蓋授信、財富傳承、信託與保險整合的全方位解決方案；二、金融人才向南移動。配合政府「留才引資」政策，元大銀行積極整合全行資源，派駐具國際金融經驗與專業證照之財管顧問進駐高雄，實踐高階人才南進、專業服務在地化之政策期待；三、引動資金落地與回流。藉由彈性授信與資產配置產品，吸引企業主、家族資金與海外資產返台，活絡資本市場運用，協助政府落實資金回流與高資產財富本地化治理。

元大銀行已與台灣頂尖會計師及律師事務所簽約合作，針對資產規模超過新台幣五億元的超高淨值客戶及家族，協助設立單一家族辦公室，實踐家族治理及公司治理，並達到財富永續傳承的目標。此外，對於考慮成本效益的龐大台灣中小企業家族，將以銀行的整合性金融產品及服務為平台，提供虛擬家族辦公室服務。

元大銀行在南台灣有堅實的客群基礎，高雄具備港都與國際連結、土地成本優勢及政策推動力，加上金管會訂定「二年有感、四年有變、六年有成」政策節奏，將是台灣資產管理市場轉型的重要支點。元大銀行也將持續結合金控集團資源，並擴大與投信投顧跨業合作，引進私募股權及未具證境外基金，打造高雄專區成為「人才、資金、制度」三位一體的新金融聚落。