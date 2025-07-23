高市府立基產業串聯金融 打造高雄成綠色金融中心

高雄金融科技創新園區今天舉辦「打造高雄成為綠色金融中心」國際論壇，高市府經發局長廖泰翔表示，市府將以高雄產業為基礎，串聯金融機構，讓高雄成為亞洲金融重鎮。

論壇中，台灣、新加坡國際金融科技產學研專家，共同探討綠色金融科技應用、深科技創新商業化、Web 3.0與區塊鏈引入金融轉型、實體資產代幣化投入綠色金融市場等創新議題。

廖泰翔於會中表示，高雄全力邁向金融轉型，昨日「亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮」，近50家逾百金融業者齊聚高雄，攜手邁向國際金融新藍海，市府除與中央合作外，將發展並釋出更多創新投資與融資機會，讓高雄成為亞洲金融重鎮。

廖泰翔說，高雄作為台灣重要工業城市，碳排量占全國五分之一，面臨轉型挑戰，市府導入半導體、電動車、AI等高科技產業，強化智慧應用與供應鏈韌性，近來也協助傳統產業導入AI，提升製程效率，達到節能減碳。

國立清華大學永續學院院長范建得表示，論壇成功促成新加坡與台灣在綠色金融、家族辦公室與科技創新上的深入對話，不僅引入新加坡先進經驗，也讓台灣產官學界看見合作可能。

亞洲創新中心執行董事陳淑敏說，綠色金融為國際重要趨勢，北歐、美國、新加坡已開始建立綠色金融與綠色資產標準與明確定義方法論，建議高雄專區能與國際金融市場對接，便能更快速鏈結發展亞洲資產管理關鍵據點。

新加坡Fortson執行長黃樹榮表示，高雄正站在綠色轉型與永續發展的歷史轉捩點，透過「產業科技x金融x永續」跨域整合與協作，打造具全球競爭力的綠色經濟體系；此舉不僅是推動城市升級的關鍵行動，更是引領台灣邁向低碳、韌性與包容未來的重要里程碑。

經發局補充，論壇中，高雄金融科技創新園區與新加坡「全球金融科技學院」（Global FinTech Institute,GFI）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手推動金融科技生態系的建設與人才培育。