快訊

與美第4輪談判...鄭麗君率團展新一輪磋商 政院曝：盼解決貿易分歧

足球／足協祭重處！周台英處分出爐 註銷教練證並逐出球壇

2025全球最強護照排名「這1國」蟬聯榜首 台灣「持139個免簽」名次曝光

00940配息金額公布！連二個月配0.04元 8月7日除息

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
高股息ETF 00940。圖／聯合報系資料照片
高股息ETF 00940。圖／聯合報系資料照片

隨著台股進入除息旺季，元大台灣價值高息（00940）公告最新配息金額，每受益權單位配息金額維持0.04元，連續第二個月，以7月23日收盤價9.19元計算，單月配息率0.43%，年化配息率回升至5.22%，將於8月7日除息，9月1日領息。

上市櫃2024年獲利受惠Al供應鏈需求熱絡，金融、貨櫃航運等產業表現亮眼，整體稅後純益達4.06兆元，年增38.2%，為史上次高水準，將體現於股息配發的增長，過去一段時間先行調整配息金額的月配高股息ETF，在獲得企業股息後也反映在配息金額調升之上。

元大台灣價值高息繼6月公告配發0.04元後，7月再度公告擬配發金額維持在0.04元，帶動近12個月實際配息率提升至4.8%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 高股息

延伸閱讀

2025年7月最新爆紅ETF登場！00961受益人數暴增251％

南亞2天完成填息 台塑四寶今年填息全達陣

中信金（2891）邁向填息路…可長期投資的大企業！陳重銘：但我有點小不開心

00961台股ETF配息王首度除息！年化配息率15％開盤秒填息

相關新聞

6月五大行房貸利率2.283%創海嘯後新高 專家：這兩項優勢沒了

據央行最新公布的6月五大行房貸利率為2.283%，房貸利率再創金融海嘯後新高，雖然較5月增加幅度並不顯著，不過五大行的房...

台新銀9/23降存款帳戶ATM提領 第3類數存戶單筆限5萬

為防範詐騙，台新銀行今天表示，9月23日起調降存款帳戶ATM提款限額，包括第1類、第2類數位存款帳戶及一般存款帳戶，單筆...

助金融業從創新試驗走向落地 勤業眾信四招布局亞灣

勤業眾信聯合會計師事務所日前宣布設立於高雄亞洲新灣區的「亞灣創新服務中心」，近期更積極進行對外推廣，展現深耕南台灣金融創...

國泰金控3大引擎 助力台灣打造亞洲資產管理中心

為響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，國泰金控以「銀行、保險、資產管理」三大引擎，橫向串聯集團資源，為國內首波由金控...

搶攻退休理財藍海商機 鉅亨買基金TISA服務「好找好買、有人陪」

隨著國人退休儲蓄意識抬頭，政府自今(2025)年7月正式推動「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）制度，鼓勵國人以更有效率...

選舉慘敗利空兌現？ 富拓：日圓須警惕多重風險情境

FXTM富拓特約分析師陳文操指出，儘管日本大選結果公布後，日圓展現出一定的強韌，但目前市場上看漲日圓的投機性多頭部位仍處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。