6月五大行房貸利率2.283%創海嘯後新高 專家：這兩項優勢沒了

據央行最新公布的6月五大行房貸利率為2.283%，房貸利率再創金融海嘯後新高，雖然較5月增加幅度並不顯著，不過五大行的房貸利率已經連續27個月超過2%，而金融海嘯後全球資金面偏向寬鬆，房貸利率連續170個月低於2%，對比現在動輒2.5%的首購利率，低利年代已成為回憶殺。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，利率低於2%時，每月的房租會比房貸利息還高，就財務上來看是租不如買，但利率高於2%每月的房貸利息成本和租金相比就沒有優勢。

曾敬德指出，這波利率上漲主要分兩段，第一段是央行連續升息拉升利率，市場上的全體房貸族都受到影響，而第七波選擇性信用管制後，則是因為銀行資金部位有限，造成房貸資源供不應求，銀行則是反映成本與選擇以價制量方式，新的房貸戶利率再度拉高。

統計顯示，央行最新公布6月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀），購屋貸款平均利率由5月的2.282%，略增至6月的2.283%，雖然增加幅度不大，但也寫下金融海嘯後的新高，同時也連續27個月新承作房貸利率超過2%。

曾敬德表示，現在一般首購房貸利率約為2.5%，公股行庫還是有承作較多的新青安政策房貸，不然平均的房貸恐怕會高於2.283%。

曾敬德建議，以前房貸要地板利率感覺天經地義，現在一般民眾要申請地板利率感覺有點不可思議，短期內房貸產品還是屬於銀行市場，在資金有限的狀況下，訂價權還是在銀行端，民眾要申請時可以多方嘗試，包括銀行、純網銀、壽險與農會等，為自己爭取較為友善的房貸條件。