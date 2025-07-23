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6月M1B及M2年增率雙升 分別為2.44%及3.45%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行今公布6月M1B及M2年增率分別上升為2.44%及3.45%，主要係放款與投資年增率上升。累計本年1至6月M1B及M2平均年增率分別為2.59%及4.29%。

6月底全體貨幣機構放款與投資月增率（以成本計價）為0.70%；年增率由上月底之5.89%上升為6.67%，主要係對政府及公營事業債權年增率上升。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為6.68%，高於上月底之5.73%。

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