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台新銀9/23降存款帳戶ATM提領 第3類數存戶單筆限5萬

中央社／ 台北23日電
台新銀行今天表示，9月23日起調降存款帳戶ATM提款限額。台新銀行／提供
台新銀行今天表示，9月23日起調降存款帳戶ATM提款限額。台新銀行／提供

為防範詐騙，台新銀行今天表示，9月23日起調降存款帳戶ATM提款限額，包括第1類、第2類數位存款帳戶及一般存款帳戶，單筆及每天的ATM提領限額，皆從現行新台幣15萬元調降至10萬元；第3類數位存款帳戶ATM提領單筆限額由15萬元降到5萬元，每天限額由15萬元降至10萬元。

近期多家銀行陸續宣布調降數位存款帳戶ATM提款額度，中信銀行近日也公告，第3類數位存款帳戶每天在ATM提款限額，將從目前12萬元下降到1萬元，自7月28日起生效。

台新銀提醒，若第3類數位存款帳戶客戶有較高額度的單筆提領需求，可攜帶雙證件正本至台新銀行任一分行辦理數位帳戶升級作業。

根據金管會第1季底統計，台新銀數位存款帳戶共438萬2059戶，穩坐數位存款帳戶龍頭，第1類帳戶約149.1萬戶，第2類帳戶約82.8萬戶，第3類帳戶約206.1萬戶。

數位存款帳戶依身分驗證方式不同，共分為3種類型，第1類是透過自然人憑證在線上開立的帳戶；第2類是已開立自行存款帳戶的既有客戶在線上加開的帳戶；第3類為他行存款或信用卡客戶或既有自行信用卡客戶在線上開立的帳戶。

ATM 台新 中信銀行

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