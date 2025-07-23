富盛證券投顧響應亞資中心 成首家整合跨品牌私募產品的基金平台

亞洲資產管理中心高雄專區正式上路，富盛證券投顧響應政府政策與市場趨勢，獲准進駐專區展開試辦業務。富盛證券投顧副董事長馬瑜明表示，富盛將成為國內第一家整合跨品牌大型境外私募基金的投顧業者，以過往境外基金銷售經驗與深耕通路之堅強實力為基礎，充分發揮私募基金平台的優勢，融合不同品牌的海外優秀私募基金，聚焦私募股權、私募債權及私募基礎建設三大領域，為客戶量身打造全方位理財方案，拓展高資產客戶市場。

馬瑜明強調，富盛證券投顧最大特色在於，完全獨立不受限於任何單一境外基金品牌的優勢，使得的境外私募基金理財產品，能不被單一品牌境外私募理財商品所侷限，將「國內首家大型境外私募基金理財平台」的概念，發揮的淋漓盡致。

馬瑜明指出，這次獲准「多通路銷售未具證券投資信託基金性質之境外基金」，將與專區內銀行或證券商簽訂契約，由合作通路向高資產客戶推廣相關私募基金商品，並依據內控與法規，做好兼顧業務推展與風險控管。

馬瑜明表示，富盛證券投顧自2007設立迄今，擔任數家知名基金品牌總代理，是市場少數專業境外基金總代理人，協助多家境外基金拓展台灣市場。同時，持續以來不斷推進的法人業務領域，使我們有相關實務經驗，服務眾多專業法人機構包括私募股權、私募債權及私募基礎建設等投資，並與多家大型境外私募資產管理機構建立合作關係，具備完整作業流程與制度，以此基礎擴展至多通路銷售未具證券投資信託基金性質之境外基金。

馬瑜明表示，進駐專區為響應政策的具體行動，透過導入境外多元私募產品，為高資產客戶提供更彈性且具策略性的資產配置，並與通路夥伴一同完成契約管理、教育訓練與通路支援，強化服務效率與品質，為「在地深耕、國際接軌」的實踐承諾。未來，富盛證券投顧將持續配合政策，以務實、合規且創新的態度，攜手通路夥伴與投資人共同邁向資產管理市場新局面。