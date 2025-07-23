領先台股大盤 統一投信四檔基金淨值創歷史新高

台股近期在高檔震盪，但加權指數尚未突破新高，不過，統計至7月18日，統一投信旗下統一奔騰基金、統一統信基金、統一台灣高息優選基金、統一台股增長主動式ETF（00981A）四檔基金的淨值都已早一步領先大盤，創下歷史新高。

其中，統一奔騰基金淨值達到280.13元，更是台股科技型基金中淨值最高的「淨值王」，從基金成立之初的淨值10元，一路增長至280元以上。統一台灣高息優選基金-累積型，不到兩年，淨值增長至14.16元。而甫於5月27日上市的00981A，上市不到兩個月，淨值已由10元增長到11.76元。

統一統信基金則為台股一般型基金，採取多重模組方式管理基金，分散單一模組操作的風險，依動態交易模組創造多頭隨漲、空頭抗跌的雙重優勢，採模擬加權組合以降低基金淨值波動性，淨值達105.04元新高。

統一奔騰基金暨00981A經理人陳釧瑤表示，雖川普政府近期陸續宣布對多國加徵關稅，但因存在談判空間，市場維持觀望。而就算墨西哥某些出口品項的關稅調至30%，但現階段AI族群受美、墨、加協定（USMCA）保護，AI產品經墨西哥出口至美國仍維持零關稅，因此AI產業鏈並未受到明顯衝擊。

陳釧瑤進一步指出，從盤面結構來看，目前僅有AI產品線的需求持續向上調整，且關稅對相關供應鏈影響有限。目前台股加權指數尚未回到年初高點，但多檔AI供應鏈個股已創歷史新高，反映資金集中效應。相較之下，傳產與消費性電子供應鏈因基本面受關稅影響表現較弱，因此，即便AI供應鏈的評價偏高，但只要有基本面支撐，股價就永遠不嫌貴。故選股邏輯仍聚焦於具長線成長動能、獲利持續上修的AI供應鏈。

台股在題材面及外資買盤湧入的加持下，下半年仍有表現空間。統一投信建議，投資人可以分批加碼，或是利用定期定額布局優質的主動式台股基金。主動式台股基金透過優秀的基金經理人與投研團隊選股操作，精準布局AI最新趨勢，更容易創造打敗加權指數的超額報酬。在緊抓台股行情的同時，投資績優的主動式台股基金或主動式ETF，參與台股長線成長潛力，向自己的財富目標更進一步。