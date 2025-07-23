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退休理財利器 這檔科技 TISA 基金年化配息上看9%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

金管會推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶 (TISA)」機制正式上路，TISA基金以適合長期投資、滿足退休理財需求之基金為主。法人指出，投資人想打造退休資金池，首重長期資產穩健增長，AI趨勢題材應納入核心資產配置。中國信託科技趨勢多重資產基金為目前TISA級別中首檔聚焦AI科技題材的基金，基金過去績效不僅遠優於平均，年化配息率上看9%，一次滿足績效、配息、科技趨勢等三重優勢。

金管會推出「台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」的標的，均是經由專家團隊篩選出適合長期投資的專屬基金，而且投資門檻僅1000元、免收手續費外，基金經理費更是大幅讓利，期望透過降低投資門檻與交易成本，引導更多民眾走向長期理財，TISA也成為退休族資產配置的熱門選項。而目前TISA級別基金共有17檔，以台股為主題的基金有12檔、投資海外的有五檔。

法人指出，TISA的設計機制在鼓勵長期持有，無論小資族或理財新手，都能透過定期定額方式，輕鬆打造退休資金池，因此挑選具長線趨勢題材的基金相當重要。

觀察TISA級別基金，目前僅有中國信託科技趨勢多重資產基金TISA類型，聚焦AI趨勢股，以「股主債輔」策略為主軸，投資組合除了納入輝達、微軟、博通等AI科技龍頭企業，同時涵蓋全球指標型的投等債、非投等債部位，有效強化退休族長期資產增長及抗風險能力。

此外，基金過去績效與配息率也表現不俗。今年來新台幣月配息皆穩定在0.08元，根據最新6月配息率0.74%計算，年化配息率在8.88%；績效表現上，近3年報酬率達44.5%，優於同類型平均一倍之多。

法人指出，短線市場或許持續受關稅等不確定性干擾，但回歸基本面，今年美國科技七巨頭第1季財報淨利年增率平均達27.7%，遠高於S&P500的其他企業，隨著生成式AI發展與商業應用逐漸落地，長線趨勢明確。另一方面，通膨及債券供需疑慮有望逐步緩解，於殖利率相對高檔適度佈局固定收益資產，有利把握中長期潛在資本利得機會，從長期投資角度，科技股債並進策略，應作為核心配置主軸。

退休 月配息

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