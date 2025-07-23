博弘雲端與 AWS 簽台北區域戰略合作協議 下半年營運喊衝
博弘雲端（6997）正式與Amazon Web Services（AWS）簽署New Region Strategic Collaboration Agreement（SCA）台北區域戰略合作協議。隨著亞馬遜AWS在台落地，客戶需求節節升溫，將有助推進博弘下半年營運動能。
博弘雲端表示，雙方將共同推動AI驅動的雲端創新，協助台灣企業在AWS亞太（台北）區域上線後，運用AWS亞太（台北）區域的基礎設施，加速導入AI技術。
博弘雲端為AWS長期合作夥伴。博弘表示，將結合企業客戶雲端導入與數據應用的豐富經驗，與AWS團隊合作，拓展AI時代的雲端應用版圖，在AWS亞太（台北）區域上線後，產業應用將更聚焦在金融、零售、製造等領域，協助企業提升營運效率、優化客戶體驗。
博弘雲端總經理何冠生說明，目前主要業務以拓展台灣企業客戶為成長動能，除了推進零售與製造兩大產業客戶數位轉型需求外，金融業客戶也陸續有新斬獲。
博弘雲端也積極布局技術能力，正計劃取得AWS生成式AI 能力認證 (Generative AI Competency)，加上已獲得的資安、搬遷與數據分析等能力認證，AWS專業能力認證總數將突破10張。
何冠生表示，生成式AI正快速重塑各行各業的數位競爭力，與AWS簽署戰略合作協議，不僅是對博弘雲端技術實力與市場洞察的高度肯定，也代表雙方邁入更具規模與深度的合作階段。
AWS 台灣暨香港總經理王定愷則指出，此次與博弘雲端簽署New Region SCA，將深化雙方在生成式 AI、機器學習與本地雲端部署等關鍵領域的合作。
博弘雲端也積極拓展自有產品應用，如智能雲端管理AICOM、企業AI代理 EMMA，賦能企業有效整合雲端環境管理。
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