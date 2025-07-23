台新金培育 AI 生力軍 「台新腦」打造金融數位引擎

台新金控長期積極培育金融與科技跨領域人才，自2024年起推動AI人才培育實習計畫，已邁入第三屆，迄今已培育32位研究生與大學生。攜手台大、政大、清大、北大、北科大及輔大等學府，深化產學合作。台新金控同步打造生成式AI平台「台新腦」，讓學生實際參與模型開發，培養AI實戰力，累積珍貴經驗。

今年參與實習的學生具備多元學科背景及積極性格，對創新科技有高度敏銳度，熟悉生成式 AI、資料分析及自動化工具等最新技術。他們將新世代數位思維帶進金融業實務場域，協助AI訓練師進行模型優化，參與部門AI解決方案，為傳統金融帶來創新動能，展現超乎預期的潛力。學生不僅吸收先進科技知識，更在實戰情境中深化專業，厚植職場即戰力。

為展現學以致用精神，台新金控近日舉辦「AI實習生專案成果展」，學員們將對AI的理解與想像落實為具體發展計畫，並利用線上開源工具，探索AI之於金融服務創新的應用，進行嘗試性的實作，深刻體驗AI賦能的情境。

台新金控數位科技長張慎表示：「我們希望打造出『數據+AI』人才願意加入，也能安心成長的環境。透過具有高度挑戰性的工作內容，清晰的發展路徑，極具競爭力的福利制度和多元創新的文化，讓同仁都能發揮最大的潛力，成為AI轉型穩健推進的關鍵。」

台新金控深知人才是創新與永續發展的核心資產，將持續結合產學資源，為年輕世代打造實戰舞台。在AI訓練師的帶領下，學生們參與訓練與持續優化自建生成式 AI 模型「台新腦」，成為企業內部 AI 發展的重要推手。隨著人工智慧技術快速發展，台新金控積極導入AI至金融核心業務，強化產業競爭力，為金融業注入創新能量。