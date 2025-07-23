嚴防地面師詐騙 富邦人壽7月起辦理房貸同步申辦「地籍異動即時通」

富邦人壽積極落實政府推動的「公私協力反詐合作案‑防制不動產詐騙」，隨著詐騙手法日益翻新，手段更加精密多元，危害民眾財產安全，富邦人壽長期關注防詐安全議題，致力落實企業社會責任，自今年 7 月 1 日起，在辦理房貸簽約對保時啟動「地籍異動即時通」申請機制，協助客戶同步申請內政部地政司提供的免費地籍異動通知服務，強化不動產安全網。

近年來，「地面師」詐騙手法層出不窮，地面師是指擅長不動產詐騙手法，利用法律漏洞或偽造文件、冒名設定抵押權等手段，冒充不動產所有權人或與不動產相關權利人，進行不法交易。他們可能會偽造買賣契約、冒名辦理過戶，甚至合謀與不肖地政士、律師或人頭買家串通詐騙土地，讓受騙民眾蒙受損失。因此政府推出「地籍異動即時通」，當不動產所有權人名下的不動產（土地或建物）發生登記異動（如買賣、贈與、繼承、抵押等）時，系統會即時發送簡訊或電子郵件通知，提醒所有權人查證是否為本人操作，防範遭他人冒用或詐騙。

為避免讓客戶落入詐騙陷阱，富邦人壽主動將「地籍異動即時通」申請納入房貸簽約對保流程，向富邦人壽申辦房貸之客戶，在進行簽約對保作業時，對保人員會宣導「地籍異動即時通」服務，有意願申辦之客戶可填寫申請書，由富邦人壽委由地政士將申請書及設定契約書 ，一併遞交給地政事務所辦理，此舉不僅簡化民眾申請流程，亦提升客戶申請意願，協助建立不動產安全防線。

打擊防詐為政府重要政策，富邦人壽積極響應，面對詐騙型態日益翻新，需跨機構通力合作，富邦人壽主動將「地籍異動即時通」整合至房貸流程，為民眾築起一道保護防線，讓企業與政府共同守護客戶資產，共同打造安全與安心的購屋貸款服務環境，此外，臨櫃關懷是防制詐騙的重要防線，富邦人壽櫃檯同仁對臨櫃客戶申辦借款、解約或提領時，主動關懷提問客戶資金用途、對於高齡客戶辦件過程關心對談，再三確認資金的交易目的、陪同申辦者的身份與客戶的關係等因子，進行確認辨識是否異常等，如櫃檯同仁發現客戶疑似遭詐騙，立即通報主管共同勸阻，適時撥打165防詐專線，勸阻無效則報警協助處理，富邦人壽服務櫃檯2024年至2025年6月成功阻詐金額累積1,556萬。富邦人壽守護客戶財產安全，同時積極響應國家政策，聯合增進公私部門合作，共同提升打詐效能。富邦人壽將持續致力於防詐推廣，為建構更安全的社會環境貢獻心力。