擔心關稅談判結果出口商先跑 新台幣午盤升值1.25角

新台幣今日開盤強勢，午盤升值1.25角，收在29.327元，匯銀人士表示，美國總統川普宣布對日本進口貨品改為課徵15%關稅，廠商都「挫咧等」，如果台灣最後談判結果比日本差，再加上匯率持續升值，出口商恐怕活不下去。

匯銀人士指出，日本關稅出爐，從日本角度來看似乎不差，但如果台灣最後談到的協議不如日本，對出口商來說不是好事，現在政府又遲遲沒有消息，廠商擔心不確定性愈來愈高，先行拋匯（美元），也帶動新台幣持續升值，現在要觀察中央銀行是否能在8月1日「關鍵日」之前，會否出手穩定匯率，否則新台幣波動恐加劇。