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外資匯入 新台幣午盤勁升1.25角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

外資匯入款挹注下，台北外匯經紀公司23日早上呈價量齊揚，午盤以29.327元暫收，強勁升值1.25角，成交量為7.23億美元。

昨日外資買超台股100.24億元，7月來累計買超台股近2000億，達1903.7億元。而新台幣匯價昨天貶值3.7分，貶幅為0.13%；今早新台幣以29.42開盤，隨後即升破29.4元，上午盤最高匯價為29.308元。

匯銀表示，今早外資匯入拋匯，而出口商則交易規律並無異常。

外資 新台幣

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