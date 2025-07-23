助金融業從創新試驗走向落地 勤業眾信四招布局亞灣

勤業眾信聯合會計師事務所日前宣布設立於高雄亞洲新灣區的「亞灣創新服務中心」，近期更積極進行對外推廣，展現深耕南台灣金融創新與高資產財管市場的決心。此舉不僅響應金管會推動亞洲資產管理中心高雄專區（簡稱亞資中心）政策，也為南部布局的金融機構提供從創新試驗到制度導入的全方位顧問支援。

根據金管會統計，截至7月底已有22家金融業者獲准進駐亞資中心，涵蓋14家銀行、3家保險公司與5家投信投顧，預計陸續展開營運，另有9家業者正申請進駐中，市場參與熱度不斷升溫。

亞資中心亦被視為國內推動「監理沙盒」制度的重要場域，金管會近年陸續擴大試辦範圍，讓銀行、保險、證券與科技業可在更彈性的條件下試行創新服務。今年4月預告的數位保險公司修法草案，也放寬資本額門檻、要求提供創新商品並設保護期，為業者帶來更大彈性與測試空間。

配合台灣高資產族群日益壯大，亞資中心開放金融業辦理多項專屬服務，包括代客境外基金投資、家族辦公室設立、私募股權顧問等，並可搭配稅務規劃與跨境資產配置，打造一站式服務。目前已有18家銀行獲准辦理，14家同步進駐亞資中心，顯示高雄在財富管理戰略地圖中的地位持續上升。

金管會指出，截至7月底已有3家外銀子行、1家外銀分行納入高資產服務行列，選擇於高雄設立據點；另有多家外資投信擴編在台營運或設立區域中心，顯示亞資中心已被視為進軍亞太資產管理市場的樞紐。

勤業眾信表示，「亞灣創新服務中心」整合金融、科技、稅法與法遵顧問能量，提供四大重點服務，第一，業務申照輔導，協助機構設計創新合規的營運模式，順利申請業務試辦；第二，商品與流程設計，依高資產與跨境趨勢，打造差異化商品與服務。

第三，科技導入支援，運用AI與數據平台，提升營運效率與客戶體驗；第四，法遵與風控建置，強化KYC/KYT、反洗錢、法遵自動化等核心機制。

勤業眾信強調，將持續以策略夥伴角色協助金融機構從「構想形成」到「實務導入」，透過亞灣創新服務中心作為南部服務基地，聯合政府與市場資源，打造台灣邁向亞太資產管理重鎮的堅實基礎。