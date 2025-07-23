打造 AI 黃金成長環境 「創櫃啟航計畫」徵件開跑

為協助台灣AI新創企業加速成長、進軍資本市場，由資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）、櫃買中心及台灣智慧雲端服務公司（TWSC）共同發起的「AI新創創櫃啟航計畫」於23日展開徵件活動，將提供從資金、市場、技術到治理制度的全方位輔導，協助新創企業強化體質、串連投資資源，開拓上櫃契機。

櫃買中心表示，這是首次結合專業會計師事務所與產業加速器共同辦理創櫃輔導，透過三方合作，整合創投與企業資源，特別鎖定AI領域新創公司，打造一套兼具實務與制度建設的成長方案。

獲選企業將可獲得櫃買中心創櫃板輔導資源，並有機會接受台智雲及其投資夥伴對於技術與商業模式的進階輔導，進一步爭取簽署投資意向書。

申請方面，由台智雲AI超算加速器統籌收件，AI新創企業須於官網填寫初步訪談申請表，並檢附商業計畫書。通過初步訪談後，即可提出創櫃板輔導與計畫申請，經櫃買中心與台智雲共同審查通過後，方可正式納入計畫。

資誠會計師事務所幕僚長張淑瓊指出，資誠長期深耕新創生態圈，將以其龐大的產業人脈與企業網絡，協助AI新創公司對接國內外潛在客戶與合作機會，擴展市場版圖，強化企業價值。審計會計師謝瑋莉也補充，資誠將動員審計、稅務與顧問團隊，協助入選企業建立健全的會計制度與內部控制，提升公司治理與永續競爭力。

櫃買中心補充，這項計畫亦呼應金管會推動的「亞洲資產管理中心」政策，目標是協助新創與中小企業穩健踏入資本市場。本次專為AI新創量身打造，除資金與技術資源，也包括算力支援、法遵制度建構等面向，期望為台灣AI企業創造最佳成長環境，歡迎全台AI新創踴躍報名參與。