康和證券集團攜刑事局簽署反詐騙MOU 證警協力共同打擊詐騙守護資產

康和證券集團積極響應政府反詐政策，並展現攔阻詐騙決心，與內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」(MOU)，由刑事警察局副局長邱紹洲及康和證券董事長鄭大宇率領旗下證券總經理陳志豪、康和期貨董事長孫天山、康和投顧董事長黎奕彬、康和保代董事長程如牧等共同出席簽署儀式，宣示雙方透過情資分享、識詐教育及資源共享三大層面深化合作，強化金融防護網，共同打擊詐騙守護民眾資產。

鄭大宇表示，非常榮幸能與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙MOU，現今詐騙集團日益猖獗，台灣每天平均有2.65億元的詐騙財產損失，民眾財損日益嚴重，除了三不三要原則外，一定要謹記「要你出錢就是騙錢、要你交友就是詐友、要你投資就是騙局」之原則，如果遇到可疑詐騙事宜，除了可以撥打165警政署反詐騙專線外，也可以撥打康和證券反詐騙專線(02)8787-1889，透過警政合作，讓我們一起協力共同攔阻打擊詐騙。

根據內政部警政署「165打詐儀表板」資料顯示，今年上半年共受理88,888件詐騙案，財產損失總金額為480多億元，平均每天財損2.65 億元，其中投資詐騙案佔整體詐騙損失金額逾五成。同時警政署在打詐成效方面，今年上半年以來，共查獲詐騙集團1,771團共14,809人、查扣不法所得37億多元、已攔阻金額總計70多億元、涉嫌詐騙網站數已阻斷31,385件、涉嫌詐騙門號數已停號2,353件、涉嫌詐騙廣告數已下架65,893件。

康和證券積極響應行政院通過打詐綱領2.0版政策，並前往偏鄉、經濟弱勢家庭、離島澎湖等地舉辦多場反詐騙宣導說明會，主要是提高全民一起防詐、識詐、堵詐、阻詐之認知。同時在今年已成功攔阻偽冒康和證券行動下單系統「康和掌先機」之連結與以假投資Line社群推介個股進行投資詐騙等，金融業一定不會推薦飆股、更不會對投資人與客戶發送要求加入會員、投資理財社團等之簡訊或不明之連結，也不會有保證獲利、分期獲利等保證，阻絕各類金融詐騙和非法金融商品的投資。同時康和證券運用AI 生成科技製作反詐電子、實體桌曆與反詐騙宣傳影片，名為「燭光宣導行動」，期許成為守護金融安全的燭光，終結詐騙案的發生。

同時康和證券深知保障客戶資產與資料安全的重要性，因此不斷地強化各項資安投入，如:已設立「資訊安全部」為資訊安全專責單位，負責規劃、監控及執行資訊安全管理作業，監督並確保組織執行各項資訊安全作業有效性，並任命資訊安全長，統籌資安政策推動協調與資源調度，並已取得ISO27001:2022新版國際資訊安全管理驗證等資安措施。