國泰金控3大引擎 助力台灣打造亞洲資產管理中心

為響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，國泰金控以「銀行、保險、資產管理」三大引擎，橫向串聯集團資源，為國內首波由金控率領旗下國泰世華銀行、國泰人壽雙雙獲准高雄資產管理專區試辦業務。

並於昨日受邀出席金管會「亞洲資產管理中心高雄專區」聯合揭牌典禮，展現公私協力推動台灣金融專區邁向全球資本市場的高度支持與執行力。

國泰世華銀接軌國際級資產管理一站式服務，精準回應高資產客戶多元且國際化的需求；國泰人壽則自7月1日開辦高資商品短短不到半個月，審核中案件保費已累積破新台幣千萬元，可見台灣隱藏高資產商機可期。