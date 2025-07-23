富蘭克林前進亞資中心 另類投資提供高資產客戶完整解決方案

亞洲資產管理中心高雄專區啟動，全球投資專家富蘭克林證券投顧率先響應加入服務行列，並取得核准進駐專區試辦多通路銷售未具證券投資信託基金性質的境外基金業務，富蘭克林證券投顧於2001年即成立高雄分公司，更擁地利之便，期許透過引進國外盛行但國內投資人較為陌生的另類資產業務，以專業顧問服務結合多元投資工具，共同提升台灣資產管理品質與競爭力，協助國人多角化接觸投資領域，促進財富管理效益。

富蘭克林證券投顧為富蘭克林坦伯頓基金集團首個海外據點，成立30多年來以簡單、穩健、均衡的基金陣線及堅強的業務團隊，是國內共同基金理財的主要領導品牌。有鑒於投資環境瞬息萬變，富蘭克林證券投顧持續引進優質股債基金的同時，更關注國際間投資工具的更迭與創新，適逢亞資中心掛牌營運，有機會導入集團更新穎的資產管理思惟與產品。

富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美強調，在利率低迷與市場高波動背景下，傳統股債配置無法全面滿足高資產客戶對報酬與風險管理需求，根據Preqin Pro統計至2024年1月31日，已有66%的家族辦公室投資於另類資產，顯示高資產客戶已逐漸依自身需求配置另類資產比重。其中二級私募股權(Private Equity Secondaries)近年相對受到矚目，主因在於此金融商品讓投資人能以折價方式接手既有基金份額，直接參與已產生現金流或接近退出的成熟標的，不僅可望降低投資風險，也提供相對可預測的回報來源機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團自1947年由魯伯特．強森(Rupert H. Johnson Sr.)創辦以來，致力守護投資人資產，為客戶創造長期價值。現任總裁暨執行長珍妮．強森(Jenny Johnson)承繼企業經營理念和價值投資哲學，深知「家族財富不只是資本，更是一種跨世代責任與目標的延續」，以理解新一代高淨值家庭與家族辦公室對於財富管理的複雜需求為出發，挹注更多元的資產管理服務。

富蘭克林坦伯頓基金集團自2019年以來已併購超過十家頂尖另類資產管理機構，2022年更進一步併購全球領先的二級私募股權管理人Lexington Partners，而今專業領域涵蓋私募股權、不動產、對沖基金、基礎建設等資產類別，管理資金規模約2,500億美元*，位居全球領先的另類管理資產公司。

富蘭克林證券投顧自1991年深耕台灣，截至2025年6月30日總代理境外基金已達77檔，累計獲得319座台灣基金獎，並連續26年獲獎不間斷，展現出強大的產品穩定性與品牌信任度。伴隨高資產族群對私募與另類投資的需求提升、以及響應金管會推動「亞洲資產管理中心」，富蘭克林也將攜手與通路合作另類投資策略產品引進、研究分析與理財教育，讓高資產國人也可以有機會像國際退休基金、家族辦公室依自身需求配置另類投資資產，使另類投資不再只是高門檻的投資選項，而能逐步成為高資產理財策略中可理解、可配置、可執行的核心資產類別。

羅尤美樂觀期待，隨著更完善的監管環境、科技驅動的解決方案、進入門檻降低，預期將有更多投資者可參與二級私募股權(Private Equity Secondaries)等另類投資，並表示富蘭克林證券投顧持續響應主管機關的政策發展，並持續秉持教育者精神，期許業者可藉由策略合作、產品分析、教育深化等三個面向，轉化另類資產策略，協助台灣投資者也能銜接全球投資配置新趨勢。