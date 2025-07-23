搶攻退休理財藍海商機 鉅亨買基金TISA服務「好找好買、有人陪」

隨著國人退休儲蓄意識抬頭，政府自今(2025)年7月正式推動「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）制度，鼓勵國人以更有效率、更低成本的方式累積退休金。TISA制度一上路，隨即成為市場熱議焦點，鉅亨買基金等多家基金平台也率先響應，推出TISA專戶服務與專屬TISA級別基金，搶攻退休投資藍海商機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，鉅亨買基金同步推出TISA基金專區，具備「好找、好買、有人陪」三大特色。投資人透過TISA基金專區可一鍵查找所有TISA級別基金，搭配評等與風險資訊，輕鬆挑選適合的商品；而「定期定額＋口袋帳戶」功能，除了可自動加減碼扣款，並可將退休儲蓄獨立管理；另外，還能享有研究部與顧問團隊服務，定期提供市場分析與客製建議，協助展開退休理財規劃。

張榮仁指出，TISA制度的設計核心，在於協助投資人「專戶管理退休金、享有政策誘因、培養長期理財習慣」。開立TISA帳戶，投資人可將退休金儲備與一般投資資金清楚分流，不僅更有紀律，也能更清楚掌握退休金準備的進度；同時享有相較一般基金更優惠的管理費，未來更有機會納入稅制優惠機制，提供長期儲蓄強大誘因。加上投資門檻低，每月只要1,000元，鼓勵長期持有，無論小資族或理財新手，都能透過定期定額方式，逐步養成穩健的退休儲蓄習慣。

根據內政部統計，台灣於2025年正式邁入超高齡化社會，每五人當中就有一位是老年人口，退休金準備迫在眉睫。張榮仁認為，勞保多年的財務壓力與勞退（雇主提撥6％）可能難以填補缺口，凸顯「個人儲備」的重要性，而TISA制度的推出，透過低費率、低門檻的優勢，更易提升國人啟動退休理財的機會。

張榮仁表示，退休金準備最重要的關鍵是「及早啟動、降低費用、依賴專業」，TISA制度與TISA級別基金正好提供前兩者，而透過鉅亨買基金，更能整合操作便利、投資策略與專業陪伴的全方位優勢。鉅亨買基金提供的差異化服務，讓國人投資TISA不再是難事，退休金準備從此變得更簡單、更安心。