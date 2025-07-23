選舉慘敗利空兌現？ 富拓：日圓須警惕多重風險情境

FXTM富拓特約分析師陳文操指出，儘管日本大選結果公布後，日圓展現出一定的強韌，但目前市場上看漲日圓的投機性多頭部位仍處於高位。一旦出現提前選舉或放鬆財政政策的相關呼聲，日圓可能出現快速回跌風險。

陳文操表示，市場對於潛在的財政刺激政策，如減稅或額外預算支出，仍抱有一定期待。若未來政治風波導致相關政策落空，恐將對市場情緒造成進一步衝擊。從7月行情來看，日圓持續受到一連串「內憂外患」的壓力影響，美日匯率則呈現一波強勁上攻。儘管選舉結果兌現後帶來短線回跌，但整體升勢未被破壞。不過在中期走勢方面，結合第2季以來的反彈結構，仍有必要防範匯價在逼近 151.60 附近時，出現潛在的加特利（Gartley）諧波型態回撤。

自從日本央行今(2025)年1月升息後，市場預期其將加快貨幣政策正常化，日圓曾一度大幅反彈。不過，自4月下旬以來，受政治不穩、美日關稅談判緊張及日本央行持續偏鴿等多重因素影響，日圓匯率陷入劇烈震盪，短期內恐難有明顯突破。

石破茂在上任初期曾強調貨幣政策正常化，其立場一度受到市場高度關注。然而，隨後的政策表述漸趨模糊，市場預期日本央行將於7月30日至31日召開的政策會議上維持現行利率立場，但也可能上調最新的季度通膨預測。

近來日本食品價格飆升，進一步推高整體服務業成本。6月扣除新鮮食品與能源的核心CPI年增率達到3.4%，創下去(2024)年1月以來新高，並超出市場預估的3.3%。

日本央行這次上調通膨預測，可能暗示新一輪升息即將來臨。該行也持續密切關注通膨的潛在韌性，尤其是在工資—價格螺旋效應逐漸浮現之下，通膨已朝著其2%的政策目標邁進。

受此影響，隔夜指數掉期（OIS）所反映的市場隱含升息機率近期明顯上升。然而，日本央行的政策動向仍受到美日關稅談判進展的制約。

選舉後局勢對日股的影響更加複雜。不過從技術面來看，匯價短期走勢相對清晰。日經指數5月下旬以來維持震盪上行格局，目前仍未遭破壞。而 40,000 點整數關卡將成為觀察市場人氣強弱的關鍵分水嶺。

從波浪結構來看，股指在6月底突破今年1月創下的年內高點後，市場自去(2024)年7月以來的大型ABC調整浪可能已經告一段落。

若指數進一步上破年內高點，將有望奠定再次挑戰歷史高位的技術基礎。相反，若走勢跌破近期升勢的關鍵支撐，則可能意味著市場已開始反映包括政局不穩與關稅不確定性等在內的負面衝擊。