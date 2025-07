台北富邦銀行連續四年蟬聯《Euromoney》台灣最佳 ESG 銀行

台北富邦銀行永續金融再獲國際大獎肯定!憑藉卓越的綠色金融服務與氣候風險管理,北富銀從眾多台灣金融機構中嶄露頭角,榮獲2025年國際知名財經媒體《Euromoney (歐洲貨幣雜誌)》Awards for Excellence「台灣最佳ESG銀行 (Taiwan's Best Bank for ESG)」,並已連續四年獲此殊榮。

今年再度勇奪此獎,對北富銀持續推動永續金融、落實企業責任是莫大鼓舞。北富銀表示,面對全球淨零轉型浪潮,北富銀不僅建立完善的氣候風險管理制度,更積極協助企業減碳及綠色轉型,落實從授信、投資到產品設計的ESG承諾。未來北富銀將持續深化與利害關係人議合,運用金融影響力推動永續金融,支持投融資企業低碳轉型、提升氣候韌性,共同邁向淨零排放目標。

在綠色授信審查流程,北富銀接軌國際標準,以ESG檢核表、ESG問卷、ESG分級表,系統化了解授信對象是否為高碳排敏感性產業、是否通過科學基礎減量目標(SBT)審查或具轉型目標,作為資金往來與否的參考依據;在商品服務上,北富銀提供客戶多元的綠色及轉型金融商品,如永續績效連結貸款、綠能專案融資、創新綠色財務顧問服務等;投融資部分,除了持續與企業議合,北富銀亦積極研擬轉型投融資框架,依據不同企業規模、特性及碳排影響程度等,設計符合不同產業別的轉型評估機制。今年北富銀與富邦金控旗下的其他子公司,邀請逾30家上市櫃企業參與SBT議合工作坊,透過外部顧問輔導設定SBT目標或減碳路徑,以具體行動推進淨零轉型。

早在2018年北富銀領先投入風電產業,主辦台灣首件離岸風電聯貸案「海洋風電」,為台灣金融業立下楷模,累積至2024年底,北富銀在台灣離岸風電授信件數穩居國內銀行之冠。2025年北富銀更擴大影響力,與其他14家銀行共同主辦渢妙一號離岸風電新台幣1,030億元聯貸案,創下台灣與多家企業簽署購售電合約(CPPA)風場首例。

此外,北富銀2024年主辦台灣至今規模最大太陽能聯貸案-「向陽多元光電」,並擔任財務顧問重要角色,完成新台幣158億元聯貸案簽約,獲17家銀行熱烈響應,超額認購近200%。同年,為了解決中小企業綠電不足的焦慮,以利他們履行減碳承諾,北富銀與再生能源售電業者陽光伏特家聯袂合作,協助6家中小企業與售電業簽訂CPPA,五年共約採購1,700萬度,成功開啟中小企業採購綠電新模式。

北富銀亦於2024年攜手各銀行共同成就奇鋐科技首筆永續連結貸款,結合該企業永續發展目標,將減碳、減水、綠色資本支出等ESG理念融入授信條件,充分體現金融業對永續發展的正向影響力!截至2024年底,北富銀綠色投融資餘額達新台幣5,825億元,今年期許再成長15%,朝突破6,600億元大關邁進。

《Euromoney》Awards for Excellence開辦迄今已超過30年,2024年首度將旗下《Asiamoney (亞洲貨幣雜誌)》過往主辦的「Best Bank Awards」併入,成為規模更盛大的銀行業評比盛事,每年有來自全球各地、逾600家銀行共襄盛舉,為世界級的金融評比盛事。其中ESG獎項由主辦單位研究團隊針對各參賽銀行前一年度的綠色金融業務發展策略、創新能力與成果,以及減碳行動、ESG職能培訓、與國際標準對標程度等,評選出整體表現優異的銀行業者。北富銀深耕永續金融的用心及實績不斷積極展現,連續四年獲頒《Euromoney》台灣最佳ESG銀行,實至名歸。