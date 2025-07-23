櫃買中心攜手創櫃板公司 參加2025亞洲生技大展

亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhibition）為亞太地區最具指標性的生技產業盛會之一，2025亞洲生技大展將於7月24日至27日在台北南港展覽館1館四樓隆重登場。櫃買中心（Taipei Exchange）在主管機關的指導下，在生技服務區設置展區（攤位編號N905），現場除了由專人為生技公司進入資本市場提供諮詢服務外，也將舉辦有獎問答與民眾互動，誠摯邀請各界踴躍蒞臨參觀。

生技醫療產業是近年來政府積極發展的重點產業，也是櫃買中心戮力扶植的重要目標。經過多年的深耕，生技醫療產業已成為櫃買市場市值僅次於半導體產業的第二大類股，其範圍涵蓋製藥/新藥開發、食品生技、醫療器材及再生醫療等，形成相當完整的生技產業聚落。

為持續協助創新、新創、青年創業等團隊進入資本市場，同時，響應金管會「亞洲資產管理中心」的政策目標，櫃買中心於今(2025)年初推出「創櫃板Plus」新制，就制度設計、輔導資源到實務操作全面升級，致力於成為中小微新創企業發展的新助力，為新創企業提供一條有制度、有資源的成長跑道，鼓勵中小微新創企業都能從創櫃板起步，逐步踏實邁向上（興）櫃之路。

這次展會櫃買中心特別以「創櫃板Plus」及「多層次市場」為主軸，推廣資本市場的資源，期望能助力更多創新、新創企業加速發展。此外，為提升企業的能見度並使其研發成果有機會呈現在國際展會，櫃買中心特別邀請醫百科技(7536)與偉喬生醫(7548)等兩家創櫃板公司共同參展。

另外，櫃買中心將於7月24日及25日分別在台北南港展覽館1館五樓502及507會議室，與元大證券合作舉辦台灣生技產業高峰論壇，其中，生技業法說會專場將邀請七家優質公司經營團隊出席，向投資大眾說明公司營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步了解企業營運發展契機，並見證台灣生技產業的發展歷程與實力。投資人可透過櫃買中心網站收看即時轉播(櫃買中心首頁>影音直播)，會後亦有錄製影音檔，投資人可至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢。