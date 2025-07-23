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亞資中心揭牌 彭金隆：將擴大跨境金融服務

聯合報／ 記者朱漢崙／高雄報導
亞資中心高雄特區昨揭牌，金管會主委彭金隆提出下一階段三大新計畫，呼籲業者不要殺價競爭。記者朱漢崙／攝影
亞資中心高雄特區昨揭牌，金管會主委彭金隆提出下一階段三大新計畫，呼籲業者不要殺價競爭。記者朱漢崙／攝影

金管會推動的亞洲資產管理中心高雄專區昨舉行聯合揭牌典禮，金管會主委彭金隆表示，他卅四年前從左營退伍後，從未像最近半年這麼頻繁來高雄，對於亞資中心高雄特區，他期許「金管會負責點火，業者負責把火燒旺」，這是台灣的亞洲資產管理中心由南向全台延伸的第一步，期許為台灣注入更多成長的力量。

彭金隆也呼籲業者不要殺價競爭，要有紀律和秩序。金管會銀行局長童政彰則說，為避免進入高雄專區的銀行，因為過度激烈的競爭使客戶槓桿不正常放大，銀行局與檢查局九月要到高雄專區「聯合訪視」；此舉被外界解讀為「類金檢」。

昨天的典禮由彭金隆和高雄市長陳其邁主持，國內四十八家金融機構及其董事長、總經理等高層齊聚一堂，見證亞資中心的揭牌。彭金隆說，台灣民間有充沛財富，民間投資動能強大等優勢來發展亞資中心，呼籲業者除了回饋股東，也要把獲利分享基層員工、客戶及社會大眾，創造共榮共好的正向循環；希望未來打造「高雄就可以，何必飛一趟新加坡」的願景，打造具全球競爭力的亞資中心，讓台灣在國際占有一席之地。

彭金隆並揭露下一階段要推出的三項計畫，包括第一，擴大跨境金融服務的業務範圍，讓服務及業務更為活絡，尤其銀行跨境服務的範圍是重點，將加強銀行國內與境外分支機構合作項目，使客戶獲得更完整服務。第二，會加速建構境外資產管理平台OAMU，目前的OBU（國際金融業務分行）、OSU（國際證券業務分公司）、OIU（國際保險業務分公司）將陸續進入專區，金管會將有效整合成為一站式境外資產管理平台，提供更多的一站式服務。第三，政府將加深對專區的推動與支持，以持續集結更多的政府與產業力量。

童政彰也提到，跨境金融服務很重要，相較於以往，希望看到錢進來，而不是錢流出去，因此將以把產品線拉齊、法規和國際對接，未來將透過財富管理、私人銀行、家族辦公室工作坊等集思廣益；他說，專區就好比金融孵化器的概念，業者新的想法都可提供，在高雄特區不斷孵化。

童政彰指出，相較於新加坡，台灣最大的利基是民間資金動能，今年中存款已來到六十兆元，相較廿年前增加六倍之多，可說是「藏富於民」，未來透過亞洲資產管理中心的設立，把民間的資金動能活絡化將是重點。

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