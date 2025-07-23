房貸平均利率2.283% 創16年新高

中央銀行昨天公布台銀等五大銀行六月新承作房貸統計，金額為六六三點七八億元，月減五十八點四四億元，已經回到二○二三年八月新青安貸款開辦前的金額。央行經研處副處長葉盛表示，景氣略差，加上央行房市管控措施奏效，造成金額下降。

此外，雖然五大銀行新承作放款平均利率六月持續走低，但攸關民眾家庭支出的購屋貸款平均利率則創二○○九年一月以來新高。葉盛指出，由於央行自去年九月實施第七波選擇性信用管制，加上要求銀行對不動產貸款進行自主管理，使銀行調整放款結構和利率，導致五大銀行新承作購屋貸款放款平均利率上升至百分之二點二八三。

值得注意的是，央行緊縮房貸造成預售市場急凍，解約潮湧現。「五九一實價登錄」統計，今年一至五月，全台七大都會區的預售屋解約量已逼近千件，較去年同期大增約六成，市場信心瀕臨潰散。五九一房屋交易網指出，這波解約潮是在二○二三年才入手的個案，顯示短線投資買盤對市場氛圍變化反應迅速，一旦信心轉弱，率先出場的往往就是這類買方。

銀行主管分析，買方寧願早點解約，也不要到交屋時因為貸不到款而斷頭。然而，銀行緊縮放款短期內不會改變。

景文科技財金系副教授章定煊表示，央行現在是「想放也沒得放」，因為銀行不動產放款集中度仍高，所以即使民眾苦不堪言借不到款，央行也只能雙手一攤，畢竟金融體系的穩定才是央行第一要務。

對於央行的選擇性管控措施會否持續，葉盛說，央行內部有具體評估，但只能說，會依照成效進行滾動式調整。

央行統計，二○二三年八月新青安辦理以來，五大銀行新承作購屋貸款的金額一路攀升，去年五月開始甚至突破千億元大關，直到七月更創下單月一二一七億元的高點。銀行主管回憶，當時房貸部門忙翻天，每天都有進件。但央行祭出第七波選擇性信用管制後，貸款業務快速萎縮。今年開始均在千億元以下遊走，本月已經是今年第四度單月新承作房貸不到七百億元。

此外，從交易量觀察，六月六都買賣移轉棟數為一萬八○九五棟，月增百分之五點二三，但年減高達百分之廿四。

觀察今年前六月，六都移轉棟數年減更高達百分之廿六點五九。量能顯著縮減，可見房市熱度明顯降溫。

銀行主管表示，現在房市是量價齊縮，價格上屋主讓利意願低，買方也都不埋單。連帶使得成交量急凍，加上央行盯房貸盯得緊，銀行也不願意多承作，現在除非個人還款能力佳，加上物件本身地點有優勢，否則銀行對放貸都興致缺缺。