國泰金揭高雄專區試辦成績 看好台灣隱藏高資產商機

中央社／ 高雄22日電

國泰金今天揭露子公司在高雄專區推展試辦業務成績，國泰人壽表示，7月1日開辦高資業務，審核中案件保費已累積破新台幣千萬元，這些客戶並非國壽現有的高資名單，可以說台灣隱藏高資產商機可期。

金管會亞洲資產管理中心高雄專區今天舉行聯合揭牌典禮，會中也邀北富銀、國泰世華銀行分享經驗。

國泰金指出，金控以銀行、保險、資產管理3大引擎，串聯集團資源。國泰世華銀私人銀行執行長暨高資產業務負責人傅伯昇分享，國泰世華銀規劃以新設分行模式，進駐高雄專區，串聯集團內不同事業體，試辦業務涵蓋跨境金融服務、金融資產組合融資（Lombard Lending）、保單及保費融資新商品、家族辦公室另類投資等業務。

傅伯昇表示，國泰世華將結合集團海內外專業經驗與協作資源，回應高資產客戶多元且國際化的需求。

為符合高資產客戶對增值、保值、傳承與節稅等3大需求，國壽積極進駐高雄資產管理專區，推出專屬高資產客戶的保單商品。

國壽指出，自7月1日開辦短短不到半個月，已成功吸引高資客戶投保，光審核中案件保費就已經累積破千萬元，這些客戶非國壽現有高資口袋名單，可見台灣隱藏高資產商機可期。

國泰人壽副總經理鄭紹鍇會後受訪時指出，國壽的高資產客戶認定資格為年繳化保費新台幣500萬元，目前約近2000位客戶，另外也評估年繳化保費300萬元為準高資產客戶，約有4000位客戶，整體來說，約有6000位客戶為目標口袋名單，從目前審核中案例來看，「台灣高資產客戶應該比想得多一點」。

鄭紹鍇指出，目前專區推出的業務，已經有2人進入到認證資產階段，國壽目標專區業務年繳化保費達4.5億元。

響應政府推動高雄資產管理專區政策，滙豐（台灣）商業銀行今天在高雄苓雅分行舉行升格儀式，宣布以苓雅分行作為滙豐在高雄資產管理專區的營業據點，結合集團資源，為台灣高資產客戶開發專屬產品。

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