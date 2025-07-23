金融大回饋論壇8月6日登場 彰銀許諾 實踐普惠金融

彰化銀行（2801）副總經理陳瑞珍表示，彰銀長期關注社會問題，提出對應方案，以人為核心，延伸至周遭社會結構形成所密切連結的環境，透過公益策略、金融專業、綿密的服務據點與員工對組織願景的認同，協力投入資源，實踐普惠金融承諾，創造友善金融生態圈。

經濟日報將在8月6日舉辦「金融大回饋論壇-金融與社會共好」，陳瑞珍將出席，並以「金融業回饋社會的趨勢與使命」為題發表演講。本論壇由兆豐銀行、富邦金控、玉山金控暨玉山銀行、永豐金控暨永豐銀行、彰化銀行等協辦。

陳瑞珍表示，金融業發展成功，有賴廣大客戶和社會支持，彰銀秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，積極回饋社會大眾並落實社會關懷。具體行動主要體現在協助扶植弱勢族群、參與急難救助及提升社區發展等方面。期許在社會問題的痛點上貢獻一份心力，邁向創造共榮、共好的永續社會。

此外，彰銀也重視公平待客原則，透過精進友善金融服務，提供多元化的普惠金融商品，兼容不同社會群體的金融需求，例如推出貸款專案營造女性、青年、中高齡者及微型企業更佳的創業環境與機會；或採取跨產業之間轉介合作推廣安養信託，協助高齡者退休後之生活保障及財富傳承規劃；舉辦金融知識教育宣導等非財務性支持，降低不同族群民眾使用金融的阻礙，協助各族群獲取公平金融資源等，借助金融專業傳遞正向力量，推動社會經濟的均衡發展，創造金融最大價值。

陳瑞珍提到，企業善盡社會責任關鍵在與自身專業結合，才更能達到事半功倍的效果。舉例來說，近年詐騙猖獗，彰銀即運用金融專業持續推動各項防詐措施，透過科技防詐，積極落實多項防詐作為，包括成立「打詐專責單位」、建構事前、事中、事後「三階段阻詐」機制、啟用AI模型偵測、運用OCR技術加速聯防，優化通報效率、強化聯行間訊息共享、採行高頻異常交易監控機制以及導入「金融業簡訊專用編碼」等，更與警政機關合作識詐防詐，致力於防止各族群因金融詐騙受害，全方位保護客戶資產。

彰銀秉持「熱忱、效率、創新」的經營理念，並以「彰銀守護 安心託付」的品牌精神，為客戶提供各項金融服務，未來也將會持續用金融專業守護幸福，用服務延續愛心，為社會創造更多溫暖。