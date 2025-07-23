臺企銀出擊 把關客戶健康

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
臺企銀今年底前將於全台125家分行設置血壓站點，共同為國人健康把關。臺企銀／提供
臺企銀今年底前將於全台125家分行設置血壓站點，共同為國人健康把關。臺企銀／提供

為倡議衛福部國民健康署「722健康量血壓」活動，臺企銀（2834）加入國健署「血壓數位照護網絡計畫」，預計今年底前在全台125家分行內設置血壓站點，民眾至臺企銀各分行辦理業務時，即可免費自主量測血壓、脈搏，隨時留意並重視自身健康狀況。臺企銀也是首家導入國健署722安心血壓站的銀行業，為客戶「首」護健康、「守」護財富。

根據衛福部統計，18歲以上成年人中，每四人就有一人罹患高血壓，且高血壓相關疾病常位居國人十大死因，因此鼓勵18歲以上成人每年至少應測量一次血壓，並遵循「722原則」，也就是連續「7」天每天早晚各量「2」次、每次量「2」遍取平均值，記錄於國健署推廣的App中進行自主管理。臺企銀秉持友善金融理念，進一步擴大設置722安心血壓站，共同為國人健康把關。

臺企銀不僅陸續設置血壓站點，並已於今年6月完成全行各縣市申請「失智友善組織」，共125家分行加入，各分行主管、同仁共計844人已完成教育訓練成為「失智友善天使」，帶領第一線行員，全面強化對臨櫃客戶失智識能判斷與提高機敏度，透過簡單關懷詢問，辨識客戶失智表徵，以「看、問、留、撥」方式，提供茶水及休憩等暖心友善服務，並配合通報警察局或家屬，協助其返家。

臺企銀實踐友善金融的承諾，提供多項無障礙設施，致力打造多元友善的金融環境，並積極走入社區及偏鄉，為長者提供高齡、防詐、安養信託等知識宣導，未來臺企銀將持續以「友善共好」理念，精進相關服務措施、善盡企業社會責任，以同理心創造更多元無礙的金融服務。

失智 臺企銀 國健署

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