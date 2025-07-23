彰銀 主辦茂迪20億元聯貸

彰化銀行（2801）統籌主辦茂迪公司5年期新台幣20億元聯貸案已順利完成募集，昨（22）日舉行簽約儀式，彰銀總經理簡志光代表聯貸銀行團與茂迪董事長曾永輝簽約，展現銀行團力挺太陽光電產業的發展。

彰銀表示，該聯貸案資金用途是為償還既有金融機構借款暨充實中期營運周轉金，由彰銀擔任統籌主辦行暨管理銀行，在第一銀行、安泰銀行、台灣銀行、合作金庫、兆豐商銀、板信銀行及華南銀行等八家金融機構踴躍參貸下，短期間內完成募集，更獲市場超額認購達178%，最終以20億元結案，展現出銀行團對茂迪經營團隊的認同，以及對公司未來營運發展高度肯定與支持。

茂迪在電池及模組生產經驗豐富，於太陽能模組能源轉換效率方面具有領先地位，近年陸續進行國內外產線升級至大尺寸模組以降低單位成本，透過國際參展尋求海外訂單，以及國內太陽能電廠建置容量擴增，面對中國在太陽能產業擴增產能攻城掠地下，仍能持續維持穩定獲利，是國內太陽能產業之佼佼者。

未來茂迪將積極採取靈活策略，透過產品差異化布局、拓展海外市場、打造一站式綠能整合服務等三大策略突破現有框架，並強化產品設計與製造的差異化優勢，全力推進TOPCon大尺寸電池與模組研發與量產。

彰銀表示，彰銀響應政府2050淨零碳排政策，以綠色金融推動台灣能源轉型。本案籌組將可提供茂迪長期穩定資金，作為企業技術升級、爭取海外訂單不可或缺的基石。

彰銀指出，台灣今年邁入非核家園，再生能源比例將逐步提高，茂迪積極拓展下游電站系統開發及運營，期望2027年可完成安裝量至100MW（百萬瓦），為國內淨零排碳及能源轉型盡一份力。彰銀發揮金融影響力，協助企業低碳轉型，本案亦透過聯貸案ESG指標達成調降動用利率加碼，以互惠及共好方式響應國際節能減碳趨勢，攜手企業邁向淨零轉型與永續共榮發展。