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玉山金賑災 捐款600萬元
近日丹娜絲颱風挾強風暴雨襲台，重創台灣中南部地區，玉山金控（2884）昨（22）日宣布，由玉山人發起共同捐款響應賑災，連同玉山金控、玉山銀行、玉山志工基金會等，合計將捐助600萬元至衛福部成立的「114年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建等項目。
玉山金控表示，此次颱風丹娜絲重創中南部地區，有超過百萬戶停電，尤其是嘉義及台南等多處地區家庭停水、停電、房屋破損及淹水，許多民眾財產、家園及生活受到嚴重影響，亟待協助重建。玉山金控於災後啟動緊急應變機制，以及關懷顧客專案，對於顧客因天然或特定災害等重大不可抗力因素，導致無法履行契約時，將依個案情況受理申請本金緩繳以及展延還款期限等紓困方案，以協助受災戶一同度過難關。
玉山金控表示，玉山人基於災後救助的精神，積極響應政府賑災政策，秉持著「知福、惜緣、感恩」的精神，期待災民能夠早日重建家園，恢復正常生活，祈願台灣平安，台灣加油。
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