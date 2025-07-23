國壽報捷 高資產商機可期

國泰人壽昨（22）日出席金管會與高雄市政府共同舉辦「亞洲資產管理中心高雄專區」聯合揭牌典禮，為首批試辦營運的保險業者。

國泰人壽「亞洲資產管理服務中心」已於高雄鹽埕區正式啟用，並自7月1日開辦專屬高資產客戶的商品「國泰人壽美添增鑽利率變動型美元終身壽險」，短短不到半個月，已成功吸引高資客戶投保，光是審核中案件保費就已累積破新台幣千萬元，特別的是，這些客戶都非國壽現有的高資口袋名單，可見台灣隱藏高資產商機可期。

為符合高資產客戶對「增值」、「保值」、「傳承與節稅」等財富管理三大需求，國泰人壽積極進駐高雄資產管理專區、發展財富管理業務，推出「國泰人壽美添增鑽利率變動型美元終身壽險」，有別於一般商品，除壽險保障外更強化累積財富的設計，搭配現行新台幣走強下，有機會創造更高增值效果。

若以符合高資產客戶身分之50歲男性投保「美添增鑽」基本保險金額100萬美元為例，躉繳實付保險費約104.2萬美元，除首年度身故保障享有105.8萬美元，在宣告利率4.30%假設下，增值回饋分享金選擇「增購保額」方式，自第二保單年度末，保單現金價值及增值回饋合計約106.5萬美元，且逐年遞增，實現高資產客戶增值與傳承的需求。

為協助高資產客戶創造更高的資金運用彈性和價值，國泰人壽與國泰世華銀行更攜手推出「保費融資」服務，提供最高保單價值80%的貸款成數，讓客戶在一定自備金額下，可投保更高保險額度，或在維持投保額度下，可保留資金投入其他投資標的或家庭資金安排，達到高效財務規劃與資產傳承布局。

國泰人壽亦針對業務團隊打造一系列高資客戶經營培訓課程，提升保險與理財規劃能力、確保提供高資客戶高品質的專業服務，並希望透過此次進駐高雄資產管理專區開辦財管業務汲取經驗，優化高資產客戶經營模式，未來在商品設計、受理流程與服務體驗方面，將更貼近市場脈動，持續提升客戶滿意度。