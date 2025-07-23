國泰金三引擎 助攻亞資中心

為響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，國泰金控（2882）以「銀行、保險、資產管理」三大引擎，橫向串聯集團資源，為國內首波金控率領旗下國泰世華銀行、國泰人壽雙雙獲准高雄資產管理專區試辦業務。

國泰金控並於昨（22）日受邀出席金管會「亞洲資產管理中心高雄專區」聯合揭牌典禮，展現公私協力推動台灣金融專區邁向全球資本市場的高度支持與執行力。國泰世華銀行接軌國際級資產管理一站式服務，精準回應高資產客戶多元且國際化的需求；國泰人壽自7月1日開辦高資商品短短不到半個月，審核中案件保費已累積破千萬元新台幣，可見台灣隱藏高資產商機可期。

國泰世華銀行發揮私人銀行多年深耕香港、新加坡等國際市場的實戰經驗，透過跨業協作與深度多元資產管理服務，致力打造具國際競爭力的資產管理生態系。國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務負責人傅伯昇在高雄資產管理專區聯合揭牌典禮上分享，「國泰世華銀行很榮幸成為首批設立高雄專區分行的業者之一，我們將以專區為契機，串聯集團內不同金融事業體，多元試辦涵蓋跨境金融服務、金融資產組合融資、保單及保費融資新商品、家族辦公室另類投資等業務，展現對主管機關政策方向的高度支持與執行力。」

傅伯昇指出，透過這些服務可幫助客戶做有效的資產活化，同時能夠在市場出現契機的時候，協助客戶去掌握一些市場上非常好的投資機會，來壯大客戶的投資組合跟效益。

為提升服務效能，國泰世華銀行亦將導入系統支援，全面優化交易效率與風險控管，精準掌握全球市場脈動。傅伯昇表示，高雄專區的設置有助於高資產業務拓展。為此，國泰世華將結合集團海內外專業經驗與協作資源，透過觀察市場反應，提升產品上架彈性，將可有效縮短決策與交付流程，強化整體服務效能，精準回應高資產客戶多元且國際化的需求，充分展現國泰於高資產客戶服務上的深度與廣度。

國泰世華銀行本次申請設立高雄資產管理專區分行，並申請21項OBU/DBU升級業務，涵蓋跨境資產配置、財務投融資工具，以及家族辦公室諮詢服務等領域，首次打造比照國際標準的制度設計，建構完整的投融資整合服務生態圈，助力高資產客戶與全球市場無縫接軌。

展望未來，國泰持續配合政府政策推動，攜手主管機關、地方政府及產業夥伴，共同推動資產管理制度升級與創新服務落地執行，為台灣成為亞洲資產管理中心貢獻一份心力，且秉持「夠穩健，才能靈活前進」的精神，讓透過專區制度彈性與創新金融服務理念，吸引全球華人資金、企業資產與家族財富管理來到台灣，開啟台灣資產管理的新頁。