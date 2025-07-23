亞資中心邁步 三路推進 金管會盼業界把火勢燒旺

「亞洲資產管理中心高雄專區」昨（22）日揭牌，金管會主委彭金隆指出，金管會正擘劃下階段三大推動方向：擴大跨境服務、整合境外資產平台、強化三層級推動架構，並提醒金融業務創新需建立在「四大監理原則」基礎上，才能行遠致穩。

彭金隆表示，高雄專區是資產管理創新的起點，此刻是台灣邁向亞資中心最佳時機，金管會跟高市府負責點火，盼業界把火勢燒旺。

圖／經濟日報提供

彭金隆說，金管會未來將推動三大核心措施。一、將研議擴大境內金融機構和境外分支機構合作項目，提升台灣金融資產能見度與資金吸引力。

二、整合OBU、OSU、OIU，打造一站式境外資產管理平台（OAMU），提供海外客戶完整服務，強化我國跨境資產管理服務的深度和廣度。

三、建立三層級加速推動引擎，處理法規調適和整合。第一層是行政院設跨部會協調會議，第二層是執行層，由金管會組政策執行小組，第三層是服務層，由證交所整合周邊機構設亞資中心推動辦公室。

金管會也將建立常態性產業諮詢雙平台，成立金融亞資策進會，建立會計師諮詢平台，廣納建言。

銀行局長童政彰說，擴大跨境金融服務範圍部分，將透過工作坊討論，最終目標是希望將產品線與國際拉齊、法規對接，台灣資金就不會有流出或流入，而是選擇最優質服務。

中信銀總經理楊銘祥建議，跨境連結可透過「資產自由流動」和「擔保品互通」來做，例如新加坡和香港都是互通連動，客戶拿香港不動產抵押就可去新加坡投資，一旦放行對私人銀行商機助益很大。

國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務負責人傅伯昇表示，將以專區為契機，串聯集團內不同金融事業體，多元試辦涵蓋跨境金融服務、金融資產組合融資、保單及保費融資新商品、家族辦公室另類投資等業務。

在業務逐步開放之際，彭金隆也提出「三要一不」四大原則：要強化風險控管、要落實KYC與洗錢防制（AML）、要積極培育與延攬人才，以及不得出現惡性競爭與銷售失序行為。

例如新加坡近期因洗錢事件對九家銀行裁罰，為台灣重大警示，未來開放家辦、私人銀行業務，更應從源頭做起、建立風險防火牆。

童政彰也說，金管會預計9月赴高雄專區聯合訪視，了解金融業者在開放後實務執行狀況。他強調，開放只是起點，執行與治理才是關鍵，將針對KYC、AML與銷售行為實地查核，確保市場紀律不失控。