星國經驗 人才決定亞資中心成敗

經濟日報／ 記者廖珮君／高雄報導

銀行局局長童政彰昨（22）日指出，人才是決戰亞資中心成敗關鍵，特別是在私人銀行業務中，需要提供「Total Solution（全面解決方案）」，意味專業團隊要能協助客戶處理接班傳承、設立家族辦公室、跨國稅務、慈善事業等複雜問題。

金管會7月初率19家銀行與財政部、央行代表赴新加坡考察，為推動高雄專區與亞洲資產管理中心藍圖尋求對標參考。

童政彰說，新加坡雖具備語言、稅制與國際貨幣地位等天然優勢，但台灣同樣具備三大潛力：龐大民間存款（達60兆元）、堅強產業供應鏈（涵蓋半導體、生技、農業科技）、殷實中小企業主傳承帶動的投資動能。

金管會認為新加坡之所以成功吸引國際資金匯入、發展家族辦公室與資產管理中心，關鍵在於政府政策清晰、稅務誘因、人才培育與產品創新多元等四大面向。

高雄資產專區也環扣這四大面向，一、中央與地方支持高雄發展決心，二、稅負僅是大戶決定資產布局其中之一因素並非絕對，海外台商都認為，台灣是他們的「根」，若能在地化提供金融服務，更具吸引力。

三、人才是核心競爭力。童政彰直言，新加坡20年前即透過財富管理學院布局財管人才，台灣也應加速建構人才供給體系。四、產品創新多元。高雄專區設立目的之一，即為打破國內產品線受限格局，金管會一口氣開放22項過去僅限國外金融機構承作的業務，包括保單質借、保費融資。

布局 新加坡 金管會

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