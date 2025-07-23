六家投信投顧 搶食亞資中心商機

亞洲資產管理中心高雄專區昨（22）日揭牌，投信投顧業者紛紛前進搶食新商機。金管會統計，已有六家投信投顧獲得核准進駐專區，分別為聯博投信、富達投信、保德信投信、富蘭克林、霸菱及富盛投顧。

這六家公司全都取得核准進駐專區試辦「多通路銷售未具證券投資信託基金性質境外基金」業務，與進駐專區的銀行或證券商簽訂委任契約，由該銀行或證券商專區營業據點向高資產客戶銷售未具證基金性質之境外基金。「未具證境外基金」指的是投資於有價證券比重未達基金資產60%的境外基金，目前未核准在台銷售。

另外，富達投信、保德信投信及霸菱投顧這三家業者都取得兩項業務項目，除「未具證」項目外，又獲准經營「外部資產管理顧問業務」，主要是根據客戶實際需求，將資產全權委託第三方專業經理人投資管理，從而獲得客戶預期經營目標。