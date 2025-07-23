亞資中心高雄專區揭牌 台新銀提供全方位方案

台新銀行昨（22）日參與金管會與高雄市政府舉辦的「亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮」，各界金融機構代表齊聚，並由金管會主委彭金隆親自主持，象徵高雄首處示範專區正式啟動，加速匯聚高資產管理人才，帶動南部產業升級與金融服務多元化，開啟台灣資產管理產業發展的新里程碑。

台新銀行總經理林淑真表示，金管會此次推動亞洲資產管理中心高雄專區的政策，不僅讓台灣金融業接軌國際，這項政策落實，更加速整體金融產業升級步伐，也進一步促進金融服務國際化與多元化，對於台灣私人銀行的長遠發展設立了里程碑。

台新銀行自2019年成立私人銀行事業處，並於台灣、香港與新加坡建立完整的私人銀行服務網絡，累積六年深厚實務經驗。近三年期間，私人銀行客戶數成長近三倍、資產管理規模成長近六倍。

考量台灣高資產客戶多為中小企業主，更進一步結合法金資源，提供涵蓋投資理財與保險規劃、信託、授信、不動產投資、企業IPO、股權與家族傳承等全方位解決方案，協助客戶實現全球資產配置與財富管理。

此次專區開放的試辦業務項目包括金融資產組合融資、保費與保單融資、客戶指定購買未上架金融商品、家族辦公室服務多項嶄新服務，該行將結合在香港與新加坡據點成功運作累積的豐富經驗，藉由既有基礎與國際連結，將進一步強化私人銀行服務範疇，提升跨境資金管理靈活度與競爭力。

台新銀行將配合申請進駐專區業務的開辦，持續招募與培育具國際視野的海內外專業資產管理人才，引入多元且具競爭力的投資商品，並開發高資產客戶專屬投資商品，提供豐富的資產配置服務及客製化解決方案，全方位照顧客戶的有形與無形資產，並期待能透過亞洲資產管理中心高雄專區，共創海外資本回流與創造在地金融的新動能。