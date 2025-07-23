產險2025年上半年保費 兩位數成長

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

根據統計，上半年產險業累計簽單保費為1,523.6億元，較去年同期成長10.3%；年成長幅度最大的三大險種分別為工程險、健康險及商業火險，政策推動與企業風險意識提升和新台幣升值下，帶動市場穩健成長。至於市占前五大依次為富邦產、國泰產、新光產、新安東京海上及明台產等。

在綠能與離岸風電等重大投資項目的推進下，工程險成為今年上半年成長幅度最高的險種，簽單保費為140.1億元，年增38.4%。其中市占率排名第一的富邦產險，上半年簽單保費為38.01億元，年增17.1%；而和泰產與泰安產則因積極拓展業務，工程險簽單保費分別成長達181%及103%，表現亮眼。

健康險簽單保費收入合計28.8億元，年增22.1%，受惠於新台幣升值，國人出國旅遊人口激增，特別是海外突發疾病保險與傷害暨健康綜合保險呈現大幅成長。產險業多數健康險為「一年期、不續保」型商品，保費相對壽險業便宜，適合短期保障需求或預算有限的族群。今年上半年健康險簽單保費收入年增第一名為台產（2832），年增102%，其次為中信產的75.8%。

保費 保險 出國旅遊

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