6月銀行房貸利率攀16年新高 平均2.283%

中央銀行昨（22）日發布統計，6月國內五大銀行新承作購屋貸款平均利率為2.283%，是近16年以來（自2009年1月以來）的新高水準；顯示在央行選擇性信用管制措施、以及銀行不動產自主管理影響下，民眾購屋成本持續墊高。

央行經研處副處長葉盛表示，央行自去年9月實施第七波選擇性信用管制，以及要求銀行對不動產貸款進行自主管理，使銀行調整放款結構和利率，致使6月本國五大銀行新承做購屋貸款放款平均利率走高至2.283%。

圖／經濟日報提供

央行昨（22）日公布6月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承作放款加權平均利率為2.186％，較5月的2.235％下降0.049個百分點。利率下滑，主要周轉金貸款利率較5月下降所致。

若不含國庫借款，6月五大銀行新承做放款加權平均利率為2.221％，亦較5月的2.236％下降0.015個百分點。

雖然本國五大銀行新承作放款款平均利率在6月走低，攸關民眾家庭支出的購屋貸款平均利率卻逆勢走高，由5月的2.282%，上漲至6月的2.283%，上漲0.001個百分點。

除房貸利率上揚外，其他貸款利率也呈現上升趨勢。6月資本支出貸款平均利率上升至2.558%，為今年4月以來新高；消費性貸款平均利率亦升至2.678%，是自2024年5月以來最高。僅有周轉金貸款平均利率略微下滑至2.142%，主要原因在於銀行承作了較多政府部門與大型民營企業的低利貸款。

受到房貸利率上升與信用管制政策的影響，房屋市場買氣明顯降溫。6月六都建物買賣移轉棟數為1萬8,095棟，雖較5月增加5.2%，但年減幅高達24%。累計上半年建物移轉棟數為10萬202棟，年減26.6%，顯示整體房市交易動能明顯趨緩。