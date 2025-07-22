快訊

重新加入僅兩年！美國宣布再次退出聯合國教科文組織 理由曝光

路博邁：ECB年底前將降息兩次 有利歐洲公債、信用債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
路博邁資產管理指出，歐元區通貨膨脹溫和，歐洲央行（ECB）立場偏鴿派，加上歐債殖利率穩健，都提升歐洲公債及信用債對全球投資人的吸引力。路透資料照片
路博邁資產管理指出，歐元區通貨膨脹溫和，歐洲央行（ECB）立場偏鴿派，加上歐債殖利率穩健，都提升歐洲公債及信用債對全球投資人的吸引力。路透資料照片

路博邁資產管理指出，歐元區通貨膨脹溫和，歐洲央行（ECB）立場偏鴿派，加上歐債殖利率穩健，都提升歐洲公債及信用債對全球投資人的吸引力。隨著市場預期ECB還會進一步降息，部分歐洲固定收益資產持續具有投資價值。

儘管市場預期ECB在7月24日的利率決策會議暫停降息，但路博邁認為ECB今年的寬鬆貨幣政策行動不會就此結束，這將進一步延長有利於歐洲固定收益市場的環境。

路博邁認為，由於通膨趨勢溫和、歐元走強、歐洲經濟景氣低迷且前景未明，加上全球總體經濟展望持續迷霧密布，因此預期ECB今年下半年可望降息兩次，第一次最早可能在9月就降息，第二次可能在12月。市場目前預估，ECB在年底前可能降息一次。

路博邁分析，在德國1兆歐元的五年投資計畫開始提振經濟增長之前，歐洲經濟活動在短期內仍將疲軟，且今年下半年的薪資增長將放慢，通膨也會加快回落。

路博邁指出，有鑑於歐洲和美國目前的利率差距，歐洲投資人在今年將愈來愈多的美元資產重新配置至歐元計價資產，在歐元區之外的機構投資人也出現類似的趨勢。全球投資人對於歐洲資產的需求成長，也有利於歐債，形成技術面的支撐。

路博邁指出，歐洲投資級債受惠於殖利率有吸引力且財務基本面穩健。至於非投資級債券，則受惠於政治措施及結構性因素改善，提升借款人償債的能力和意願。而且，在歐洲非投資級債券指數中，有擔保且天期較短的債券占比較高，信用評級普遍較佳，且企業的資產負債表也較強健。

路博邁較看好歐洲短天期公債，對長天期公債維持謹慎態度，因為部分國家的長天期公債殖利率攀上新高，且可能維持在較高水準。以法國30年期公債為例，現在殖利率為2011年歐債危機以來最高，德國公債殖利率也接近這一水準。不過，投資人撤出長天期公債已成為全球的現象，最終將迫使各國政府縮短債券發行期限，並可能有助於改善財政穩定。

ECB 公債 債券 歐元區 殖利率

延伸閱讀

川普想開除鮑爾？反被笑封「懂王」：沒有你市場早降息了

貝森特呼籲Fed進行全面內部檢討 支持降息想法

陸7月LPR不動 符合預期

日本選舉逼近！日本10年期公債殖利率 攀抵2008年來最高

相關新聞

「金管會負責點火」亞資中心高雄特區今揭牌 彭金隆盼業者把火燒旺

金管會的亞洲資產管理中心高雄專區今日舉行聯合揭牌典禮，由金管會主委彭金隆和高雄市長陳其邁主持。彭金隆 致詞時指出，他34年前從左營退伍之後，從未像最近半年這麼頻繁來高雄...

陳其邁：不論演唱會或金融服務業 高雄的競爭對手從來不是台北

高雄市長金管會的亞洲資產管理中心高雄專區今日舉行聯合揭牌典禮，由金管會主委彭金隆和高雄市長陳其邁主持。高雄市長陳其邁致辭...

新台幣貶3.7分 收29.452元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.452元，貶3.7分，成交金額11.73億美元

路博邁：ECB年底前將降息兩次 有利歐洲公債、信用債

路博邁資產管理指出，歐元區通貨膨脹溫和，歐洲央行（ECB）立場偏鴿派，加上歐債殖利率穩健，都提升歐洲公債及信用債對全球投...

資產管理服務競爭激烈 中信楊銘祥發豪語：要做台灣人的首選

中國信託商銀總經理楊銘祥說，亞洲的資產管理服務競爭激烈，中信銀競爭對手並非是台資銀行，而是香港或新加坡，中信銀有自己特色...

亞資中心怎麼贏？金管會揭密「人才為本」 曝台灣3大潛力

銀行局局長童政彰指出，人才是決戰亞資成敗的關鍵，特別是在私人銀行業務中，需要提供「Total Solution（全面解決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。