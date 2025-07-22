路博邁：ECB年底前將降息兩次 有利歐洲公債、信用債

路博邁資產管理指出，歐元區通貨膨脹溫和，歐洲央行（ECB）立場偏鴿派，加上歐債殖利率穩健，都提升歐洲公債及信用債對全球投資人的吸引力。隨著市場預期ECB還會進一步降息，部分歐洲固定收益資產持續具有投資價值。

儘管市場預期ECB在7月24日的利率決策會議暫停降息，但路博邁認為ECB今年的寬鬆貨幣政策行動不會就此結束，這將進一步延長有利於歐洲固定收益市場的環境。

路博邁認為，由於通膨趨勢溫和、歐元走強、歐洲經濟景氣低迷且前景未明，加上全球總體經濟展望持續迷霧密布，因此預期ECB今年下半年可望降息兩次，第一次最早可能在9月就降息，第二次可能在12月。市場目前預估，ECB在年底前可能降息一次。

路博邁分析，在德國1兆歐元的五年投資計畫開始提振經濟增長之前，歐洲經濟活動在短期內仍將疲軟，且今年下半年的薪資增長將放慢，通膨也會加快回落。

路博邁指出，有鑑於歐洲和美國目前的利率差距，歐洲投資人在今年將愈來愈多的美元資產重新配置至歐元計價資產，在歐元區之外的機構投資人也出現類似的趨勢。全球投資人對於歐洲資產的需求成長，也有利於歐債，形成技術面的支撐。

路博邁指出，歐洲投資級債受惠於殖利率有吸引力且財務基本面穩健。至於非投資級債券，則受惠於政治措施及結構性因素改善，提升借款人償債的能力和意願。而且，在歐洲非投資級債券指數中，有擔保且天期較短的債券占比較高，信用評級普遍較佳，且企業的資產負債表也較強健。

路博邁較看好歐洲短天期公債，對長天期公債維持謹慎態度，因為部分國家的長天期公債殖利率攀上新高，且可能維持在較高水準。以法國30年期公債為例，現在殖利率為2011年歐債危機以來最高，德國公債殖利率也接近這一水準。不過，投資人撤出長天期公債已成為全球的現象，最終將迫使各國政府縮短債券發行期限，並可能有助於改善財政穩定。