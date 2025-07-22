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資產管理服務競爭激烈 中信楊銘祥發豪語：要做台灣人的首選

經濟日報／ 記者廖珮君／高雄即時報導
中信銀總座楊銘祥。圖／中國信託銀行提供
中信銀總座楊銘祥。圖／中國信託銀行提供

中國信託商銀總經理楊銘祥說，亞洲的資產管理服務競爭激烈，中信銀競爭對手並非是台資銀行，而是香港新加坡，中信銀有自己特色：長久的客戶關係，要成為台灣人資產管理中心的首選，甚至要取代外資銀行。

楊銘祥說：「我們要服務的對象是臺灣老闆，包括他的企業、家庭和個人，財富如何安排，有家族辦公室、企業跨境需求和傳承，傳承與永續將是中信銀在高雄專區優先要做的。」

中信銀行不僅能協助家族成立章程，指定受益人，更會連結外部律師、稅務會計師等專業資源，結合跨境平台協作，為超高資產客戶提供涵蓋境內外資產配置的全方位服務。

這項服務的目標是將家族與銀行的關係建立在長期合作的基礎上，而非僅限於個人關係，確保財富能代代相傳，更能建立長久的客戶關係，成為中信銀自己的特色。目前，中信銀行已成功協助雙位數客戶成立家族辦公室

中信銀行在海外市場已遵循新加坡與香港等地的國際標準，具備提供全球一致性服務的能力。

面對台灣亞資中心帶來的契機，中信銀行將聚焦三大策略面向，包括：服務高資產客戶、滿足跨境資產需求，以及強化家族財富永續經營。

針對外界關注此政策是否僅為「有錢人的遊戲」，楊銘祥強調，這是一項「高端帶動普惠」的長期策略。

他指出，隨著高資產資金回流，將增加就業機會，促進台灣經濟持續蓬勃發展。同時，政策試辦與法規鬆綁的成果，將逐步形成更完善的金融生態圈，提升全民的財務素質與生活品質。

金融服務都會先從風險承擔能力比較高客戶群開始，然後慢慢的去把這個機制建好了，再做進一步開放。最終目標是讓所有的社會大眾都能受惠。

香港 新加坡 中信銀行 中國信託

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