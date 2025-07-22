快訊

重新加入僅兩年！美國宣布再次退出聯合國教科文組織 理由曝光

亞資中心怎麼贏？金管會揭密「人才為本」 曝台灣3大潛力

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
銀行局局長童政彰。記者劉學聖／攝影
銀行局局長童政彰。記者劉學聖／攝影

銀行局局長童政彰指出，人才是決戰亞資成敗的關鍵，特別是在私人銀行業務中，需要提供「Total Solution（全面解決方案）」，這意味著專業團隊要能協助客戶處理接班傳承、設立家族辦公室、跨國稅務、慈善事業等複雜問題。

金管會7月初率19家銀行與財政部、央行代表赴新加坡考察，為推動高雄專區與亞洲資產管理中心藍圖尋求對標參考。

童政彰說，雖然新加坡具備語言、稅制與國際貨幣地位等天然優勢，但台灣同樣具備三大潛力：龐大民間存款（達60兆元）、堅強產業供應鏈（涵蓋半導體、生技、農業科技）、及殷實中小企業主傳承所帶動的投資動能。

金管會認為新加坡之所以成功吸引國際資金匯入、發展家族辦公室與資產管理中心，關鍵在於政府政策清晰、稅務誘因、人才培育與產品創新多元等四大面向。

高雄資產專區也是環扣這四大面向，一、中央與地方支持高雄發展決心，二、稅負僅是大戶決定資產布局的其中之一因素並非絕對，海外台商都認為，台灣是他們的「根」，若能在地化提供金融服務，更具吸引力。

三、人才是核心競爭力。童政彰直言，新加坡20年前即透過財富管理學院布局財管人才，台灣也應加速建構人才供給體系。

他說，私人銀行團隊須提供「Total Solution」，不只賣商品，更須協助客戶處理接班、家辦架構、跨境稅務、慈善信託等複雜需求。有業者表示，已希望將新加坡聘用頂尖財管人才的成功經驗，複製至高雄專區。

四、產品創新多元。高雄專區設立目的之一，即為打破國內產品線受限的格局，金管會一口氣開放22項過去僅限國外金融機構承作的業務，包括保單質借、保費融資。

童政彰強調，過去想用法規限制資金外流已證明無效，唯有產品與服務接軌國際，資金才願意留在台灣。

布局 新加坡 金管會

延伸閱讀

國泰金控3大引擎 助力台灣打造亞洲資產管理中心

整合跨集團資源 國泰世華私人銀行執行長傅伯昇：立足台灣、放眼亞洲

台股重挫352點 失守2萬3千點…金管會信心喊話看好兩大面向

陳其邁：不論演唱會或金融服務業 高雄的競爭對手從來不是台北

相關新聞

「金管會負責點火」亞資中心高雄特區今揭牌 彭金隆盼業者把火燒旺

金管會的亞洲資產管理中心高雄專區今日舉行聯合揭牌典禮，由金管會主委彭金隆和高雄市長陳其邁主持。彭金隆 致詞時指出，他34年前從左營退伍之後，從未像最近半年這麼頻繁來高雄...

陳其邁：不論演唱會或金融服務業 高雄的競爭對手從來不是台北

高雄市長金管會的亞洲資產管理中心高雄專區今日舉行聯合揭牌典禮，由金管會主委彭金隆和高雄市長陳其邁主持。高雄市長陳其邁致辭...

新台幣貶3.7分 收29.452元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.452元，貶3.7分，成交金額11.73億美元

路博邁：ECB年底前將降息兩次 有利歐洲公債、信用債

路博邁資產管理指出，歐元區通貨膨脹溫和，歐洲央行（ECB）立場偏鴿派，加上歐債殖利率穩健，都提升歐洲公債及信用債對全球投...

資產管理服務競爭激烈 中信楊銘祥發豪語：要做台灣人的首選

中國信託商銀總經理楊銘祥說，亞洲的資產管理服務競爭激烈，中信銀競爭對手並非是台資銀行，而是香港或新加坡，中信銀有自己特色...

亞資中心怎麼贏？金管會揭密「人才為本」 曝台灣3大潛力

銀行局局長童政彰指出，人才是決戰亞資成敗的關鍵，特別是在私人銀行業務中，需要提供「Total Solution（全面解決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。