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亞資中心再升級 金管會彭金隆定調三大主軸、四大底線

經濟日報／ 記者廖珮君／高雄即時報導
亞洲資產管理中心高雄專區22日在高雄展覽館啟動揭牌，金管會主委彭金隆（圖）出席。圖／中央社
亞洲資產管理中心高雄專區22日在高雄展覽館啟動揭牌，金管會主委彭金隆（圖）出席。圖／中央社

「亞洲資產管理中心高雄專區」22日正式揭牌，金管會主委彭金隆指出，金管會正擘劃下一階段的三大推動方向，擴大跨境服務、整合境外資產平台、強化三層級推動架構，並提醒金融業務創新需建立在「四大監理原則」基礎上，才能行遠致穩。

彭金隆表示，高雄專區是資產管理創新的起點，金管會未來將推動三大核心措施：第一、擴大銀行跨境金融服務試辦範圍，將研議擴大境內金融機構和境外分支機構的合作項目，提升台灣金融資產能見度與資金吸引力。

第二、整合OBU、OSU、OIU，打造一站式境外資產管理平台（OAMU），提供海外客戶完整服務，強化我國跨境資產管理服務的深度和廣度。

第三、建立三層級加速推動引擎，處理法規調適和整合，第一層是行政院設跨部會協調會議，第二層是執行層，由金管會組政策執行小組，第三層是服務層，由證交所整合周邊機構設亞資中心推動辦公室。

金管會也將建立常態性產業諮詢雙平台，成立金融亞資策進會，建立會計師諮詢平台，廣納建言，以利金管會滾動調整政策。

銀行局長童政彰說，擴大跨境金融服務範圍部分，將透過工作坊來討論，最終目標是希望將產品線與國際拉齊、法規對接，台灣資金就不會有流出或流入，而是選擇最優質的服務。

中信銀總經理楊銘祥建議，跨境連結可透過「資產自由流動」和「擔保品互通」來做，例如新加坡香港都是互通連動，客戶拿香港不動產抵押就可去新加坡投資，一旦放行對私人銀行商機助益很大。

在業務逐步開放之際，彭金隆也提出「三要一不」四大原則，為業務開放立下穩健發展的底線：要強化風險控管、要落實KYC與洗錢防制（AML）、要積極培育與延攬人才，以及不得出現惡性競爭與銷售失序行為。

例如新加坡近期因洗錢事件對9家銀行裁罰，為台灣重大警示，未來開放家辦、私人銀行業務，更應從源頭做起、建立風險防火牆。

童政彰也說，金管會預計9月將赴高雄專區進行聯合訪視，了解金融業者在開放後的實務執行狀況。他強調，開放只是起點，執行與治理才是關鍵，將針對KYC、AML與銷售行為進行實地查核，確保市場紀律不失控。

香港 金管會 新加坡 金融業 證交所 彭金隆

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