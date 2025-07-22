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國泰人壽員工趣味賽熱血登場 跨世代共創Better Together精神

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
國泰人壽一年一度的員工趣味競賽，45隊菁英團隊參與總決賽，展現創意活力和積極求勝的決心。圖／國泰人壽職福會提供
國泰人壽一年一度的員工趣味競賽，45隊菁英團隊參與總決賽，展現創意活力和積極求勝的決心。圖／國泰人壽職福會提供

國泰人壽近日於桃園青埔會展中心南館盛大舉行「2025年國泰員工趣味競賽總決賽」，為一年一度最具代表性的內部大型活動，歷經6場分區選拔，從全台365支隊伍中脫穎而出的45支菁英隊伍齊聚一堂，一同角逐最高榮耀。今年活動以國泰集團年度主題「Better Together，共創更好」為核心，遊戲不僅融合永續、健康與防詐等重要理念，從資深主管到年輕新血，更展現出國泰人團隊合作、凝聚向心力的精神。

國泰人壽總經理劉上旗（左三）、國泰產險總經理陳萬祥（右三）、職福會主任委員劉大坤資深副總（左一）和集團高階主管，將象徵活動精神的「Better Together」和「登峰造極」大球傳遞到參賽隊伍中，為活動掀起熱烈序幕。圖／國泰人壽職福會提供
國泰人壽總經理劉上旗（左三）、國泰產險總經理陳萬祥（右三）、職福會主任委員劉大坤資深副總（左一）和集團高階主管，將象徵活動精神的「Better Together」和「登峰造極」大球傳遞到參賽隊伍中，為活動掀起熱烈序幕。圖／國泰人壽職福會提供
活動當天人聲鼎沸、熱情洋溢，由充滿巧思與感動的開場儀式揭幕，象徵精神的巨型「Better Together」與「登峰造極」大球在全場國泰人手中接力傳遞，不僅凝聚士氣，也象徵著全體員工共同肩負的責任與使命。國泰人壽總經理劉上旗更親自下場參與競賽，與同仁們共同投入賽事，以行動實踐「共創未來」的理念。

活動也特別邀請集團各子公司主管組隊參與，展現集團同仁協力精神。此外，國泰女籃與女桌代表隊也應邀與主管隊伍同場競技，不僅提升比賽強度與趣味性，也進一步鞏固了「國泰一家人」的情誼與榮耀。

活動亮點不只在於競技本身，創意與團隊默契同樣令人驚艷。各參賽隊伍紛紛在進場時展現巧思，融入吉祥物與時事議題，帶來視覺與娛樂的雙重饗宴。教育訓練部結合國泰吉祥物「樹寶」、刑事Bear與桌球國手陳思羽，搭配自創應景舞曲《詐裂獲全勝》，宣導企業反詐騙決心，成為全場焦點。進行「防詐雞鴨」趣味競賽時，更讓參賽者透過肢體協調與戰術運用展現團隊默契，現場歡笑聲與加油聲此起彼落，充分體現企業凝聚力與員工參與感。

國泰人壽總經理劉上旗表示，本次趣味競賽不僅是年度大型員工活動，更是體現國泰文化的具體實踐。他強調，「Better Together」不只是口號，讓大家體會到在生活與工作中一起攜手前行、共同成就更好的自己。

職福會主任委員劉大坤資深副總也表示，國泰趣味競賽已成為員工交流與情感連結的重要平台。今年活動特別新增單項競賽、創意進場與應援團等多元獎項，鼓勵更多同仁與親友參與，並透過豐富賽制提升團隊榮譽感與成就感，讓國泰人都能在這片象徵庇護與成長的「大樹」下發光發熱。

最終，總冠軍由第10度封王的「展礁溪」隊奪下，單位經理吳秉宸及教練蕭建龍主任表示，團隊賽前透過影片分析、重複練習關鍵動作，成為直覺反應，最終成功站上勝利頒獎台。

國泰人壽舉辦的2025國泰員工趣味競賽總決賽，脫穎而出的45隊菁英隊伍使出渾身解數一決勝負，展現團隊的合作默契與對企業理念的落實及向心力。圖／國泰人壽職福會提供
國泰人壽舉辦的2025國泰員工趣味競賽總決賽，脫穎而出的45隊菁英隊伍使出渾身解數一決勝負，展現團隊的合作默契與對企業理念的落實及向心力。圖／國泰人壽職福會提供
桌球選手陳思羽特別參與競賽活動，也和她先前拍攝反詐影片的夥伴一起進行進場士氣展演，她表示對同仁們爭取冠軍的積極旺盛企圖心感到十分感動。圖／國泰人壽職福會提供
桌球選手陳思羽特別參與競賽活動，也和她先前拍攝反詐影片的夥伴一起進行進場士氣展演，她表示對同仁們爭取冠軍的積極旺盛企圖心感到十分感動。圖／國泰人壽職福會提供
第十度奪下冠軍獎盃的展礁溪，以錄影不斷修正動作，也將集團的理念與精神融入其中，並落實於日常分享給客戶。圖／國泰人壽職福會提供
第十度奪下冠軍獎盃的展礁溪，以錄影不斷修正動作，也將集團的理念與精神融入其中，並落實於日常分享給客戶。圖／國泰人壽職福會提供

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