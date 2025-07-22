AI新創創櫃計畫 啟動

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心、台灣智慧雲端服務AI超算加速器（TWSC）及資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）為支持台灣AI新創公司所成立的「AI新創創櫃啟航計畫」，今（23）日開始收件。

櫃買中心表示，此為首次與聯合輔導機構及產業加速器三方合作，聚焦推動AI新創公司成長，整合各類輔導資源與資金管道並提升公司知名度。計畫將由台智雲AI超算加速器統籌受理申請，AI新創公司如欲加入計畫，可至活動官網填寫初步訪談申請表並檢附公司商業計畫書，台智雲AI超算加速器工作小組將安排訪談，經初步評估通過後，申請單位即可同步提出創櫃板輔導及加入該計畫申請。

經櫃買中心與台智雲審查通過，獲選加入計畫的AI新創公司，將可獲得櫃買中心提供創櫃板相關輔導資源，包括業務與投資媒合機會，亦可獲得台智雲及其投資夥伴針對商業模式、技術升級等面向的深度輔導，並有機會簽署投資意向書。

此外，資誠將協助企業建置基本會計及內控制度，協助公司朝具備公開發行方向的調整與提升，加速進入創櫃板及邁向資本市場。

櫃買中心表示，此計畫特別為AI新創公司量身打造，將為入選公司提供算力、技術、資金、市場和制度建立的全方位支持，打造黃金成長環境，歡迎全台AI新創公司踴躍報名。

AI 櫃買中心

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