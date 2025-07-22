推廣創櫃板 前進生技展

亞太地區最具指標性的生技產業盛會之一「2025亞洲生技大展」將於24日至27日在南港展覽館登場，櫃買中心在主管機關指導下，於生技服務區設置展區，現場除由專人為生技公司進入資本市場提供諮詢服務外，也將舉辦有獎問答與民眾互動，誠摯邀請各界蒞臨參觀。

櫃買中心在此次會場以「創櫃板Plus」及「多層次市場」為主軸，推廣資本市場資源，期望能助力更多創新、新創企業加速發展。此外，為提升企業能見度，特別邀請醫百科技（7536）與偉喬生醫等二家創櫃板公司參展。

另外，櫃買中心將於24日及25日與元大證券合作舉辦「台灣生技產業高峰論壇」。