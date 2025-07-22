櫃買搭橋 媒合十企業

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（右七）、總經理陳麗卿（右八）、主任秘書林婉蓉（右二）、資誠所長徐聖忠（右六）於「創新領航x資本助力創新公司媒合會」合影。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠（右七）、總經理陳麗卿（右八）、主任秘書林婉蓉（右二）、資誠所長徐聖忠（右六）於「創新領航x資本助力創新公司媒合會」合影。櫃買中心／提供

櫃買中心致力透過多層次市場架構扶植不同發展階段的企業進入資本市場，昨（22）日與資誠聯合會計師事務所於台南攜手舉辦「創新領航x資本助力 創新公司媒合會」，並邀請美萌科技董事長魏聰哲分享由創櫃板成功進入資本市場經驗。

櫃買中心的多層次市場包括上櫃主板市場、興櫃預備市場及適合中小微創新及新創企業的創櫃板。櫃買中心董事長簡立忠表示，櫃買中心30年來協助超過2,600家公司進入資本市場，被世界銀行譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」。

為響應金管會「亞洲資產管理中心」擴大投資台灣計畫—擴大投資創投與新創目標，今年初推出創櫃板Plus新制，透過「強化誘因」、「多元推廣」、「分級輔導」及「簡化程序」四大方向，新增多項友善的措施，並攜手各產業上市櫃公司、證券承銷商等及私募公會，以及經濟部、數發部等政府單位，投注更多心力支持創新、新創、青年創業等團隊進入創櫃板。

資誠所長徐聖忠提到，資誠2018年成立資誠創業成長加速器，以「厚創新X後加速」核心整合財務、稅務、法律及管理顧問服務等專業人才，至今已成功培育67家潛力新創企業，更協助籌集超過10億元募資。

昨天的企業媒合會邀請十家創新企業，產品與服務範圍涵蓋開發用於肝癌栓塞治療可攜帶藥物顯影新藥及胃腸道內視鏡手術輸送裝置、自主研發眼科雷射製造商、整合多元教育資源與數位技術教育平台等。

會中安排創新企業發表業務簡報，並與櫃買家族、上市櫃公司企業創投（CVC）或創投法人進行業務或投資洽談交流。

資誠 創櫃板 櫃買中心

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