基富通TISA平台 紅不讓

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA帳戶）6月30日正式上線，已有17檔基金符合資格，各基金平台也推出相關配套措施。基富通證券7月推出「TISA好享投」服務，相關基金超過60檔，短短三周之內累計參加人數已將近1萬人。

台灣集中保管結算所暨基富通董事長林丙輝昨（22）日表示，「TISA好享投」銜接金管會TISA制度，專為國人量身設計，不只是退休理財好工具，且全台灣民眾都能在平台上長期累積個人財富，實現人生各階段的夢想。

林丙輝表示，集保結算所在投信投顧公會、券商公會、信託公會、學者專家大力幫忙，及基金公司主動讓利下，公私部門一起協力，於今年6月底完成TISA專戶第一階段的制度規劃與資訊系統平台建置。

TISA系統平台就像是高速公路，真正要讓民眾能使用TISA服務，還需要市區道路。基富通便是擔任這段「最後一哩路」的工作。

林丙輝表示，基富通藉由過去「好享退」、「好好退休」專案累積的推廣經驗，推出「TISA好享投」服務，提供完整多元的基金產品、豐富的理財教育資訊、流暢便利的使用者介面，不管是開設TISA帳戶或申購TISA基金，過程都非常簡便。

林丙輝指出，目前「TISA好享投」基金超過60檔，每一檔都是由專家挑選，兼顧長期績效與風險，再與基金公司共同讓利後，通通終身0手續費，經理費率不超過1%，最低甚至下殺至0.5%，只有一般共同基金的三分之一，吸引力不輸給ETF，解決民眾不知從何下手理財的煩惱，並以低廉成本減輕長期投資的負擔，協助國人安心作好長期理財的準備。

除了「TISA好享投」之外，基富通「好好退休準備平台」服務今年持續升級，新增景順多元收益成長基金、景順環球股票收益基金、施羅德環球創新股票基金，境外基金數量達23檔，同樣有專家把關、費用低廉，加上小額保險商品與全平台總計近5,000檔基金，將能補足TISA僅境內基金的不足之處，滿足民眾一站理財與資產配置需求。

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