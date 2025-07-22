國泰金控3大引擎 助力台灣打造亞洲資產管理中心

為響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，國泰金控以「銀行、保險、資產管理」三大引擎，橫向串聯集團資源，為國內首波金控率領旗下國泰世華銀行、國泰人壽雙雙獲准高雄資產管理專區試辦業務，並於22日受邀出席金管會「亞洲資產管理中心高雄專區」聯合揭牌典禮，展現公私協力推動台灣金融專區邁向全球資本市場的高度支持與執行力。國泰世華銀行接軌國際級資產管理一站式服務，精準回應高資產客戶多元且國際化的需求；國泰人壽自7月1日開辦高資商品短短不到半個月，審核中案件保費已累積破千萬元新台幣，可見台灣隱藏高資產商機可期。

國泰世華銀行發揮私人銀行多年深耕香港、新加坡等國際市場的實戰經驗，透過跨業協作與深度多元資產管理服務，致力打造具國際競爭力的資產管理生態系。國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務負責人傅伯昇在高雄資產管理專區聯合揭牌典禮上分享：「國泰世華銀行很榮幸成為首批設立高雄專區分行的業者之一，我們將以專區為契機，串聯集團內不同金融事業體，多元試辦涵蓋跨境金融服務、金融資產組合融資（Lombard Lending）、保單及保費融資新商品、家族辦公室另類投資等業務，展現對主管機關政策方向的高度支持與執行力。」

為提升服務效能，國泰世華銀行亦將導入系統支援，全面優化交易效率與風險控管，精準掌握全球市場脈動。傅伯昇表示，高雄專區的設置不僅有助於高資產業務拓展，更代表營運上的一大挑戰。為此，國泰世華將結合集團海內外專業經驗與協作資源，精準回應高資產客戶多元且國際化的需求，充分展現國泰於高資產客戶服務上的深度與廣度。

而為符合高資產客戶對「增值」、「保值」、「傳承與節稅」等財富管理3大需求，國泰人壽積極進駐高雄資產管理專區、發展財富管理業務，推出專屬高資產客戶利變型美元終身壽險，有別於一般商品，除壽險保障外更強化累積財富的設計，搭配現行新台幣走強下，有機會創造更高增值效果。自7月1日開辦短短不到半個月，已成功吸引高資客戶投保，光是審核中案件保費就已經累積破千萬元新台幣，特別的是，這些客戶都非國壽現有的高資口袋名單，可見台灣隱藏高資產商機可期。

若以符合高資產客戶身分之50歲男性投保該商品，基本保險金額100萬美元為例，躉繳實付保險費約104.2萬美元，除首年度身故保障享有105.8萬美元，在宣告利率4.30%假設下，增值回饋分享金選擇「增購保額」方式，自第2保單年度末，保單現金價值及增值回饋合計約106.5萬美元，且逐年遞增，實現高資產客戶增值與傳承的需求。

為協助高資產客戶創造更高的資金運用彈性和價值，國泰人壽與國泰世華銀行更攜手推出「保費融資」服務，提供最高保單價值80%的貸款成數，讓客戶在一定的自備金額下，可投保更高的保險額度，或在維持投保額度下，可保留資金投入其他投資標的或家庭資金安排，達到高效的財務規劃與資產傳承布局。

展望未來，國泰持續配合政府政策推動，攜手主管機關、地方政府及產業夥伴，共同推動資產管理制度升級與創新服務落地執行，為台灣成為亞洲資產管理中心貢獻一份心力，且秉持「夠穩健，才能靈活前進」的精神，讓台灣在全球資產管理版圖中開啟嶄新格局。