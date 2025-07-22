國泰世華銀觀察 私銀客戶跨國移動已從新加坡分流到中東

亞洲地區華人的私銀業務已有了跨國移動的新方向。國泰世華銀行私人銀行處執行長傅伯昇的最新觀察，除了先前有不少私銀客戶從香港移到新加坡之外，他也觀察到，由於新加坡規定趨嚴，因此現在也有私銀客戶，是從香港直接跑到中東；傅伯昇也引述觀察香港、新加坡等市場經驗指出，不具銀行牌照的家族辦公室業者相較於銀行所進行的家辦業務，現在可說在夾縫中求生存，而且新加坡已規定，家族辦公室要取得租稅優惠，只有與銀行相關的家族辦公室才能取得，該政策的用意，也是希望透過銀行的KYC來加強對該業務的監管。

傅伯昇表示，香港等境外私人銀行的客戶，仍以美元為主要投資幣別，主要和美元的投資標的較多有關。傅伯昇也觀察，相對於香港與新加坡，五大國際會計師事務所更著重於資產管理，而台灣則更著重於客戶傳承與稅負，而很多高資產戶買保險是為了傳承，是基於指定受益人的概念；傅伯昇也表示，未來銀行的窗口可代客戶下證券單，也可買保單，讓客戶不用再開這麼多窗口，這也能為高資產理財產生加成效果，因為可跨業的關係，使得規模更容易作大。

至於開戶時間的長短，傅伯昇指出，倘若是全新的客戶，以新加坡為例，可能開戶要到三個月，而倘若是現有客戶的話，則KYC速度就相對很快，一個月就好。

而家族辦公室，除了單一家族辦公室，還有「多重家族辦公室」。傅伯昇指出，很多從事家族辦公室的業者，只能提供客戶，但不能執行交易，而銀行的家族辦公室本身就是一種多重家族辦公室，因為是對多重的客戶，而且因為有銀行牌，可以直接執行交易，且在該專區又有了可輔助證券下單的業務許可，因此為家辦客戶投資更方便。

國壽副總鄭紹鍇指出，人壽的高資產客戶，主要是看其可年繳保費500萬為認定標準，但若要去作銀行業務，也必須要符合銀行的高資產定義，亦即1億以上的可運用資金，他也指出，若沒有1億元的可運用資金，就必須符合年繳500萬保費的門檻。目前已有二張高資產戶保單，為各10萬美元的美元利變壽險保單，是可以免除門檻法則來銷售的保單，主要是傳承型的保單，而這二張保單都是台北人為了購買而來買高雄特區的商品，該保單是以今年底之前可買到4.5億等值台幣為目標。