茂迪完成20億元聯貸 加速新型太陽能產品開發

太陽能大廠茂迪（6244）今（22）日與彰銀等八家金融機構完成20元聯貸。茂迪董事長曾永輝表示，取得聯貸後，除償還舊有借款外，茂迪也將持續開發新案場以及擴大太陽能產品的應用面，包括高透光的農電模組以及結合綠建築所需的太陽能板、可撓式太陽能板，持續創造產品的差異化，並為營運增添動能。

此次聯貸案由彰化銀行統籌主辦，今日舉行簽約儀式，由彰化銀行總經理簡志光代表聯貸銀行團與曾永輝共同完成簽約，展現銀行團力挺太陽光電產業的高度信任。

彰銀表示，此次聯貸案資金用途係為償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦行暨管理銀行，在第一銀行、安泰銀行、臺灣銀行、合作金庫、兆豐商銀、板信銀行及華南銀行等8家金融機構的踴躍參貸下，於短期間內完成募集，更獲市場熱烈超額認購達178%，最終以20億元結案，充分體現銀行團對茂迪經營團隊的認同，以及對於公司未來營運發展高度肯定與支持。

曾永輝表示，茂迪公司在電池及模組生產經驗豐富，於太陽能模組能源轉換效率具有領先地位，近年陸續進行國內外產線升級至大尺寸模組以降低單位成本，透過國際參展尋求海外訂單，以及國內太陽能電廠建置容量擴增，面對中國在太陽能產業擴增產能攻城掠地下，仍持續維持穩定獲利，實為國內太陽能產業之佼佼者；未來，茂迪將積極採取靈活策略，透過產品差異化布局、拓展海外市場、打造一站式綠能整合服務三大策略突破現有框架，並強化產品設計與製造的差異化優勢，全力推進TOPCon大尺寸電池與模組的研發與量產。

曾永輝特別感謝彰化銀行及其他8家金融機構對茂迪的支持，他說，此次聯貸取得資金，除償還舊有借款外，茂迪也將持續開發新案場以及擴大太陽能產品的應用面，包括高透光的農電模組以及結合綠建築所需的太陽能板、可撓式太陽能板，持續創造產品的差異化，一些應用型的模組也持續取得專利，這些都讓茂迪在過去行業下行時仍能取得優於同業的成績，也將讓未來的營運增添動能。